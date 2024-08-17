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U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

▲▼U18中華隊新任隊長張宥謙。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊新任隊長張宥謙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊正在備戰9月在台灣開打的U18亞洲盃青棒賽，原本由去年有國際賽資歷的陳睦衡當隊長，不過近期改由玉里高中張宥謙擔隊長一職，總教練吳柏宏透露原因，張宥謙身兼投打二刀流能兼顧兩邊的隊友，也看到他的態度。

張宥謙是玉里高中的王牌投手，曾被美、日職球隊鎖定，最快球速達到148公里，今年中職選秀獲得統一獅第二輪青睞，進職棒前，先經歷生涯首次國際賽U18亞洲盃，而且被欽點為隊長。

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陳睦衡在7月藍白對抗賽時就被指派為隊長，原本他在U18亞洲盃也將擔任二刀流的角色，但打擊因傷調整不及，因此以投手為主，這也成為吳總換隊長的主因。吳總說，「本來我們的隊長是睦衡，但他現在主要跟著投手訓練，與野手搭配較少，所以沒辦法發揮隊長本領。」

張宥謙近期接任隊長一職，吳總說，「之前知道他是玉里高中的王牌，也對他實力有一定了解，但心態不是很了解。他在母隊是最強的，來到中華隊也沒有架子，態度名列前茅。投手、野手都有練，可以領導與配合其他隊友，適合當隊長。」換隊長前與陳睦衡溝通過，也期待他將在投手角色扛下重任。

▲▼U18中華隊，陳睦衡。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18中華隊陳睦衡。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 棒球U18中華隊張宥謙玉里高中隊長

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