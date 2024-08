三盤爆冷擊敗衛冕冠軍高芙　普汀塞娃：比賽瞬息萬變

▲普汀塞娃(Yulia Putintseva)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

辛辛那提大師賽今天(16日)凌晨進行女單32強賽事,哈薩克好手普汀塞娃(Yulia Putintseva)成功以6比4、2比6、6比4三盤戰勝去年衛冕冠軍同時也是本屆二號種子的美國名將高夫(Coco Gauff),挺進賽會16強。

Reigning champion Coco Gauff is ???????????? of the Cincinnati Open after being beaten by world No.32 Yulia Putintseva #CincyTennis pic.twitter.com/kO896FHWKj

普汀塞娃利用高芙發生50多記非受迫性失誤,包括9個雙發失誤,其中兩次雙發失誤出現在決勝盤的第7局中,因為雙誤而造成普汀塞娃破發也成為比賽轉捩點,最終普汀塞娃就以三盤奪勝的姿態擊敗高芙,前進16強。

「我認為這場比賽的水準很高,特別是在那些條件下,場地造成的球速快如閃電,所以我很高興能夠通過這一場考驗」,普汀塞娃賽後說道。

「整場比賽就像坐過山車一樣瞬息萬變,那時我想我已經打破了她幾次發球局,再次打破別人並不是什麼特別的事情,她打出了兩個雙誤,我打出了兩個不錯的接發球,在這種硬地球場上,你必須保持真正的專注,因為比賽可能會很快發生變化」。

Yulia Putintseva, Poots Im just proud of myself you know, im proud of who I am, I want to thank me for believing in me. pic.twitter.com/gztpOdfWNh