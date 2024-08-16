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回覆Threads就當聊天！擊劍王子陳奕通笑談「活網」

▲巴黎奧運擊劍王子陳奕通。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎奧運擊劍王子陳奕通。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台灣「擊劍王子」陳奕通不僅是36年來第一位在奧運擊劍項目登場的台灣選手，目前仍是大學生的他，專業科目則是主修美術設計，也會在社群網站上發表自己的藝術作品，但在Threads上面，他好像換了另一個人格，總會回覆網友們無厘頭的發文，他笑說，「IG我會放一些比較專業的東西，回覆Threads就當聊天，比較放得開。」

結束奧運之旅回國後，陳奕通開始陸續將自己的藝術作品放上社群，他透露自己的創作理念，「因為平常都在藝術學院，也都在國外，我覺得這段期間，第一次可以跟這些頂尖的運動員一起生活，他們有給我一種啟發，看他們的生活方式，無論是在場上或是在場下，他們都有那種『運動員』的感覺，給了我很多靈感。」

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人生第一次奧運，陳奕通也藉此結交了不少新朋友，像是輕艇好手吳少璿、田徑好手彭名揚、楊俊瀚、霹靂舞好手孫振、羽球好手葉宏蔚等人，陳奕通指出他們是在選手村住在同一間的室友，表示他們會變熟，是因為開幕式當天下大雨又晚又混亂，他們一回到選手村就一起攤在大廳，整晚在大廳一起吃飯、一起聊天之後就成為好朋友。

陳奕通在網路上則展現了有別於日常的一面，常常在Threads上回覆網友們的無厘頭留言，他說，「IG我會放我作品集在上面，就會有一種我會覺得需要professional(專業)的感覺，可是Threads我就會比較放的開，當跟大家聊天。」
 

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運擊劍陳弈通2024奧運台灣之光

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