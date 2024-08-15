爆冷擊敗前美網冠軍　捷克小將：巨大、額外的收穫

▲萊赫茨卡（Jiri Lehecka）。（圖／翻攝自X／Sopranospicks）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（15日）辛辛那提大師賽男單首輪爆出最大冷門，捷克小將萊赫茨卡（Jiri Lehecka）以7比6（2）、6比4直落二擊敗前美網冠軍梅迪維夫（Daniil Medvedev），挺進賽會16強。

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(0.5U) Jiri Lehecka ML +350

(2U) Jiri Lehecka +4.5 -128

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首盤比賽雙方都各自保住自己前6個發球局，在搶7中萊赫茨卡憑藉著強力正拍掌握先機，以7比2拿下。次盤萊赫茨卡在後段把握破發機會，成功破帶保的以6比4再下一城，贏得比賽勝利。

「能夠回到賽場真的很棒，說實話，」萊赫庛卡在賽後在場上接受採訪時說道，「距離我上次在大舞台上比賽已經過了一段時間，所以我今天享受了每一刻。能夠擊敗梅迪維夫這樣優秀且有天賦的球員，對我來說真的是一個巨大並且額外的收穫」。

UPSET ALERT @jirilehecka put on a show for the Cincy crowd with a 7-6(2) 6-4 victory over Medvedev.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/UcsNlau1yt — ATP Tour (@atptour) August 15, 2024

萊赫茨卡將目前對陣世界前十名選手的戰績提升為5勝14負，他的下一個對手將是美國本土選手蒂亞弗（Frances Tiafoe），後者剛以6比3、6比2淘汰狀態正佳的義大利14號種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。