爆冷擊敗前美網冠軍　捷克小將：巨大、額外的收穫

▲萊赫茨卡(Jiri Lehecka)。(圖/翻攝自X/Sopranospicks)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(15日)辛辛那提大師賽男單首輪爆出最大冷門,捷克小將萊赫茨卡(Jiri Lehecka)以7比6(2)、6比4直落二擊敗前美網冠軍梅迪維夫(Daniil Medvedev),挺進賽會16強。

‼️ ???????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????? ????????????????????????! (0.5U) Jiri Lehecka ML +350 (2U) Jiri Lehecka +4.5 -128 +????.???????????? Post ???????????????????????????????? below! ???? Hit ???????????????? if you CASHED! https://t.co/DS8WPuV5wT pic.twitter.com/CEUzwJJ7zt

首盤比賽雙方都各自保住自己前6個發球局,在搶7中萊赫茨卡憑藉著強力正拍掌握先機,以7比2拿下。次盤萊赫茨卡在後段把握破發機會,成功破帶保的以6比4再下一城,贏得比賽勝利。

「能夠回到賽場真的很棒,說實話,」萊赫庛卡在賽後在場上接受採訪時說道,「距離我上次在大舞台上比賽已經過了一段時間,所以我今天享受了每一刻。能夠擊敗梅迪維夫這樣優秀且有天賦的球員,對我來說真的是一個巨大並且額外的收穫」。

UPSET ALERT @jirilehecka put on a show for the Cincy crowd with a 7-6(2) 6-4 victory over Medvedev.@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/UcsNlau1yt