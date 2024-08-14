拿3枚奧運金牌換NBA總冠軍？　甜瓜：胸前是美國光榮程度不一樣

Do you agree with Carmelo Anthony's position? pic.twitter.com/sMUxXrQXs2 — BasketNews (@BasketNews_com) August 9, 2024

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)去年結束長達19年的NBA生涯，他在巴黎奧運期間飛到法國觀看美國男籃比賽，明確表示自己不會用3面奧運金牌去換從未贏得的NBA總冠軍，直言兩者都有獨特的意義，但胸前印著美國隊與尼克隊，榮耀程度完全不同。

安東尼與贏得本屆奧運男籃MVP的詹姆斯(LeBron James)同為03梯，是尼克歷來極具代表性的球星之一，不過「甜瓜」去年就決定退休，他生涯最大缺憾就是始終沒能得到總冠軍。儘管如此，他曾幫助美國隊贏得3面奧運金牌，直到今年才被杜蘭特(Kevin Durant)的4金超越。

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▲甜瓜安東尼親自飛到巴黎觀看美國男籃奧運賽事 。（圖／達志影像／美聯社）

安東尼近日接受《BasketNews》訪問時明確表示，自己不會用3枚奧運金牌換取NBA冠軍戒，「對我而言，一枚獎牌的含義與NBA冠軍戒指完全不同，他們都有各自獨特的意義，但贏得金牌，那是你對一個國家、整個國家的熱情和驕傲，而不僅僅是一個城市或一個州。」

「當你胸前印著美國隊，或你胸前印著立陶宛，那種榮耀程度，跟胸前是尼克隊完全不同。」

安東尼曾在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運和2016年里約奧運，連3屆幫助美國隊奪金，他透露2016年的金牌讓他最自豪，「我在國際賽場上經歷了一個完整的循環，這就是結束了。能夠將這種觀點融入其中，失利、獲勝，必須再次奮鬥，到了那個時間點，我可以說，『好的，我已經完成了我在16年裡必須做的事情。』」

▲甜瓜安東尼與好友詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）