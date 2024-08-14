道奇又有傷兵！　先發僅4場潛力投手將動TJ

▲道奇先發萊恩（River Ryan）將進行手肘韌帶置換手術（Tommy John）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇今天（14日）宣布25歲潛力新秀投手萊恩（River Ryan），需要進行手肘韌帶置換手術（Tommy John），本賽季確定報銷，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「令人感到失望。」

萊恩在「MLB Pipeline」被評為道奇農場第3號新秀，今年也成功登上大聯盟，總計4場先發表現出色，防禦率僅1.33，並在20.1局中送出18次三振，現在卻傳出手肘韌帶受傷的消息，預計要12到18個月才能回到賽場。

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上一場萊恩先發為台灣時間11日面對海盜，當時他表示在第3局感到右前臂不適，直到第5局因疼痛提前離場。羅伯斯表示，「與萊恩交談後，知道他已經歷過一些考驗，也知道他如何進行心理應對。他會想念和隊友在一起的時間，這項手術他們很有經驗，我們預計他會完全康復，但這仍令人失望。」

本季道奇已有11名先發投手進過傷兵名單，羅伯斯表示，「這非常具有挑戰性，我為每一位球員感到難過，因為這是他們的職業生涯，我知道這有多麼困難。」布勒（Walker Buehler）預計本週回歸，山本由伸今天進行40球牛棚練習，預計本週進行模擬賽。

▲山本由伸本週進行模擬賽。（圖／達志影像／美聯社）