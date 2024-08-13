賴清德16日接見巴黎奧運代表團　舉行台灣英雄大遊行

▲返國航班進入我國領空時，總統府與行政院特別派遣F-16軍機伴飛，用最高儀式歡迎台灣英雄回國 。（圖／總統府提供）

記者歐建智／綜合報導

台灣拳后林郁婷與巴黎奧運最後一批選手及教練今天返國，林郁婷回台後有一個「新身分」，就是擔任國家公益大使，將協助推動反霸凌。而總統賴清德將於16日接見巴黎奧運代表團，並且舉行「台灣英雄大遊行」。

教育部次長張廖萬堅今天（13日）上午前往桃園機場，迎接巴黎奧運最後一批選手及教練返國，返國人員有林郁婷、吳詩儀、陳念琴、黃筱雯 甘家葳 賴主恩、彭名揚、楊俊瀚、鄭怡靜等台灣英雄歸國。

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張廖萬堅當場宣布，林郁婷選手回台後有一個「新身分」，那就是擔任國家公益大使，將協助推動反霸凌的工作！

▲巴黎奧運選手返國，教育部張廖萬堅次長（右）至桃園機場迎接，在林郁婷選手（左）及曾自強教練（中）下機時恭賀她們的成就 。（圖／體育署提供）

為讓遠赴巴黎征戰的選手及教練能與家人團聚並稍作休息，總統賴清德將於8月16日在總統府接見巴黎奧運代表團，並以「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」為主題舉辦英雄派對，以及安排「臺灣英雄大遊行」。

在代表團晉見之前，行政院卓榮泰院長亦將設宴款待所有辛苦的選手、教練及後勤團隊們。

今日返國最後一批選手教練登上飛機後，由長榮航空機組員於機上廣播歡迎與致意，溫暖台灣英雄們的心；飛機進入我國領空時，總統府與行政院特別協調派遣F-16軍機伴飛，用最高儀式歡迎英雄們回國。

▲歡迎奧運代表團凱旋歸來，桃園機場公司與長榮航空公司安排水門禮迎接班機回國 。（圖／總統府提供）

飛機落地滑行時，機上也播放賴清德總統特別錄製的影片，代表國人歡迎奥運代表團及傳達對他們的感謝。隨後，由桃園機場公司與長榮航空公司安排水門禮，以航空界最高禮儀規格待遇，迎接台灣英雄踏入國門。

張廖萬堅表示，為了此役，總統府及行政院轄下所有行政團隊共同協力、合作，除了感謝選手及教練辛苦外，也謝謝所有幕後相關工作人員，因為大家無私付出，讓全世界都看到台灣。

▲我國巴黎奧運選手返台，教育部張廖萬堅次長（前排左5）親赴桃園機場迎接，恭賀選手優異表現，也肯定後勤支援團隊辛勞。（圖／體育署提供）