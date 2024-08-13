大谷翔平第36轟加碼1盜！貝茲強勢歸隊3打點　道奇暢飲釀酒人4連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇13日（台灣時間）與釀酒人交手，傷後復出貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平本季第36轟出爐，全場雙轟帶領道奇以4比2獲勝，取得4連勝。

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左手骨折傷後復出的貝茲（Mookie Betts）重返先發打排第2棒，第二打席就在3局上轟出兩分砲，幫助球隊先馳得點。

道奇5局上進攻基爾梅爾（Kevin Kiermaier）率先安打，大谷翔平等了3顆壞球仍積極揮棒，轟出第36轟，拉開至4比0。這發全壘打擊球初速107英里（約172公里），飛行距離達到424英尺。

道奇先發克蕭（Clayton Kershaw）投5.2局，留下一壘跑者，牛棚投手凱利（Jor Kelly）遭到釀酒人康崔拉斯（William Contreras）回敬一發兩分砲，有1分得算在克蕭帳上，6局結束道奇被追近至2分差。大谷翔平7局上選到保送，跑出本季第33次盜壘成功，貝茲隨後適時安打進帳1分，拉開至5比2。

克蕭主投5.2局，為本季最長局數，僅被敲3支安打，奪6次三振，失1分，拿到本季首勝。道奇全場6安打，貝茲強勢歸隊4打數2安打，包含1轟，包辦3打點，加碼1次盜壘成功。

大谷翔平3打數1安打，貢獻2打點、2得分，有1次盜壘成功，打擊率.298、OPS1.007。目前累計36轟超越歐祖納（Marcell Ozuna）的35轟暫居國聯第一