奧運落幕巴黎帕運8月28日登場　取得7種類、13人參賽

▲帕運選手首度長期進駐國家運動訓練中心集訓，在完善的後勤支援環境中安心備戰(右為帕運健力選手林資惠 左為健力選手林亞璇。) 。（圖／體育署提供）

記者歐建智／綜合報導

我國在2024巴黎奧運獲得2金5銅佳績，隨著奧運的落幕，帕拉林匹克運動會（簡稱帕運）將於8月28日上場，我國選手共取得7種運動種類13席參賽資格，目前都在國家運動訓練中心集訓。

台灣巴黎帕運13位選手是桌球林姿妤、田曉雯、程銘志、陳柏諺4人，羽球球方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳4人、射箭曾隆煇、跆拳道蕭翔文、田徑劉雅婷、健力林資惠

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13位帕運選手有桌球林姿妤、田曉雯、程銘志、陳柏諺，羽球方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳，跆拳道蕭翔文，射箭曾隆煇，田徑劉雅婷，健力林資惠，以及及柔道1席，另2席則透過外卡申請。

13位選手包括7位女性和6位男性，最年輕是3 UJN 就讀新北市立海山高級中學、2022杭州亞帕運一舉奪下TT11級男子單打金牌的17歲桌球新秀陳柏諺，最資深的是為我國奪下2008年北京及2012年倫敦帕運男子個人反曲弓銅牌的65歲老將曾隆煇。

▲鄭麗君副院長到國家運動訓練中心為帕運選手加油打氣，預祝代表團能平安參賽、充分享受比賽，並取得優異成績。(左為行政院鄭麗君副院長，右為射箭曾隆煇選手)。（圖／體育署提供）

行政院副院長鄭麗君、教育部主任秘書林伯樵及體育署副署長洪志昌今天日赴國家運動訓練中心，為帕運代表團的選手及教練加油打氣，並號召國人繼續支持選手。

鄭麗君表示，今日特別代表行政院卓榮泰院長到國家運動訓練中心為帕運選手加油打氣，預祝代表團能平安參賽，充分享受比賽，並取得優異成績，

本次帕運組團首度啟動後勤支援服務，包括膳食公寓、運動中心及村外的物理治療等，希望提供選手教練最完善的支持。

鄭麗君分享過去她就非常關注帕運代表團選手，今日到國訓中心瞭解選手訓練情形，覺得非常的感動。最後集訓階段，各選手教練若有任何需求，也請大家踴躍提出，政府將做大家最堅強的後盾。

▲行政院鄭麗文副院長表示她非常關注帕運代表團選手，今(12)日到國訓中心關心選手訓練情形，覺得非常的感動。(左為帕運跆拳道代表隊選手)。（圖／體育署提供）

體育署表示，本屆巴黎帕運備戰及參賽資源挹注是歷屆最佳，全力支援選手前進巴黎帕運，安排帕運選手首度長期進駐國家運動訓練中心集訓，在完善的後勤支援環境中安心備戰。

中華帕拉林匹克總會、國家運動訓練中心及國家運動科學中心為服務帕運備戰選手，更傾全力提供軟、硬體及人力支援，將為選手打造最佳堅強後盾。

▲各代表隊已做好準備，迎接巴黎帕運的挑戰(右1為行政院鄭麗文副院長、左2為體育署洪志昌副署長) 。（圖／體育署提供）

在2022杭州亞帕運拿下2金1銀的桌球代表隊林姿妤，特別分享備戰心得，林姿妤信心滿滿地表示，各代表隊已做好準備，迎接巴黎帕運的挑戰。

林姿妤說：「就像蓋房子一樣，體育署和中華帕拉林匹克總會是我們的基礎，今年我們提前進駐國訓中心集訓，從膳食到運動科學和防護，每一個環節都有專業團隊提供支援；教練則是撐起整座房子的樑柱，從技術、戰術到心理建設，給予我們極大的支持。」

2024巴黎帕運將於8月28日至9月8日舉辦，我國選手共取得7種運動種類13席參賽資格，體育署號召全國民眾一起為帕運選手加油，期待中華代表團在巴黎再創佳績。