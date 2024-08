柯爾受訪時盛讚布克　稱之他為「無名的MVP」

▲布克(Devin Booker)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

美國男籃11日在巴黎奧運金牌戰上終場以98比87力退地主法國,完成奧運5連霸壯舉,而總教練柯爾(Steve Kerr)受訪時強調陣中後衛布克(Devin Booker)令人難以置信的表現,其中包括9投6中得到15分,以及他在球隊成功中的關鍵作用。儘管他沒有受到太多關注,但柯爾仍覺得布克在擊敗法國隊的比賽中發揮了重要作用。

USA's Steve Kerr at the end of his press conference: "Devin Booker is an incredible basketball player. Nobody asked about him. He was our unsung MVP. I just wanted to say that."