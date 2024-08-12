柯爾受訪時盛讚布克　稱之他為「無名的MVP」

▲布克（Devin Booker）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

美國男籃11日在巴黎奧運金牌戰上終場以98比87力退地主法國，完成奧運5連霸壯舉，而總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時強調陣中後衛布克（Devin Booker）令人難以置信的表現，其中包括9投6中得到15分，以及他在球隊成功中的關鍵作用。儘管他沒有受到太多關注，但柯爾仍覺得布克在擊敗法國隊的比賽中發揮了重要作用。

USA's Steve Kerr at the end of his press conference: "Devin Booker is an incredible basketball player. Nobody asked about him. He was our unsung MVP. I just wanted to say that." [廣告]請繼續往下閱讀... August 10, 2024

柯爾表示，布克的貢獻不僅僅是他的得分，他還幫助柯瑞（Stephen Curry）在比賽最後時刻投進一槌定音的三分彈，幫助美國男籃鎖定勝局。此外，他和杜蘭特（Kevin Durant）雙雙率領球隊早早取得領先，美國隊前12分中的10分由他們拿下。

Devin Booker and Steph Curry with their Gold Medals. pic.twitter.com/j4bYYaJNYg — CantGuardBook (@CGBBURNER) August 11, 2024

「布克是一位令人難以置信的籃球運動員，沒有人問起他，但他是我們無名的MVP，我只是想說這個」。柯爾說道。

而老大哥柯瑞在比賽最後3分鐘內連砍4顆關鍵三分，幫助美國一波流成功奪金完成奧運5連霸，布克也稱讚柯瑞是「有史以來最好的射手」，雙方英雄惜英雄。