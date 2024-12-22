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和歌山青少棒教頭是郭泰源前隊友　大讚「Kaku桑」：酒量很好

▲和歌山教練木村竹志曾是郭泰源的西武獅隊友。（圖／台北市棒球協會提供）

▲和歌山教練木村竹志曾是郭泰源的西武獅隊友。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

疫情後首次邀請日韓球隊參賽，日本和歌山隊總教練木村竹志引人注目。木村曾以石井毅之名效力日本職棒西武獅，是台灣名投郭泰源的前隊友。

木村年輕時曾締造甲子園連霸佳績，1979年代表和歌山縣立箕島高校在一場經典戰役中完投18局，投出257球僅失2分的驚人表現。職業生涯因傷受限，退休後改姓木村。

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回憶與郭泰源共事時光，木村讚揚其球速驚人，兩人投法互補。「Kaku桑酒量很好，」木村笑談往事，也透露此行來台受郭泰源引薦。

和歌山隊遭澎湖馬公國中逆轉，新竹虎林國中則在一場保送與失誤頻繁的比賽中擊敗屏東鶴聲國中。虎林總教練田力指出球員適應良好，開路先鋒許淯晨更上陣投球完成關門任務。

臺北重慶國中在⾃家主場迎戰⽇本松⼭，前⼆局雙⽅攻守你來我往僵持不下，三局下半後宮的台北重慶國中第⼆棒打者麥羿晨在滿壘時敲出帶有2分打點安打，同時也是勝利打點，並把⽇本松⼭的先發投⼿打退場，⾃此領先到最後以８：１拿下⾸勝。

賽後麥羿晨表⽰，「上場前就已決定選定直球打，能幫助球隊拿到勝利非常開⼼，⾃從重光盃冠軍賽拿下最有價值球員後到現在的城市盃，⼼態變得更愁熟，不會再想要每球都擊出安打，確實把握擊球點就好，謝謝教練的信任能讓我已先發之姿上場，教練對我的守備有信⼼，也謝謝家⼈每場都抽空到場為我加油，給我很⼤的動⼒。」

▲台北重慶國中先發投手李芳模。（圖／台北市棒球協會提供）

▲台北重慶國中先發投手李芳模。（圖／台北市棒球協會提供）

▲台北重慶國中麥羿晨三局下滿壘時敲出帶有2分打點安打也是勝利打點。（圖／台北市棒球協會提供）

▲台北重慶國中麥羿晨三局下滿壘時敲出帶有2分打點安打也是勝利打點。（圖／台北市棒球協會提供）

關鍵字： 青少棒國際交流日韓球隊木村竹志台灣棒球

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