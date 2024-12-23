「約旦Kobe」的哥哥重返台北戰神！克服跟腱重傷最快上場時間曝

▲「約旦Kobe」的哥哥赫里斯-傑佛森重返台北戰神 。（圖／台北戰神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台北台新戰神今（23）日宣布，全能前鋒赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson）重返陣中，他在上季季後賽首戰不幸因右腳阿基里斯腱斷裂傷退，仍帶傷坐鎮球員席3場比賽，激勵團隊士氣；如今他傷癒歸來，非常期待與大學時期隊友艾力克再次並肩作戰。

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現年33歲的赫里斯-傑佛森，是「約旦Kobe」霍里斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）的親哥哥，他上季替戰神打了13場例行賽，展現穩定的攻防表現，場均能得17.4分、7.5籃板、2抄截，場上場下的領導力深受球團肯定。

總教練許皓程表示，「RJ在比賽中展現積極的防守態度以及組織傳導能力，面對狀況時更能帶給隊友極大的安定感。」總經理林祐廷也期待他再次展現領袖風範，帶領團隊在新賽季挑戰更高的目標。

回顧返美治療過程，赫里斯-傑佛森表示充滿挑戰，「首先要適應手術後的幾週保持靜止，再來是重新學習走路，真的非常艱難。」期間戰神團隊與他保持聯繫，掌握復原進度，而他也同樣關注比賽。

「這個賽季，我的目標是保持健康並帶領球隊邁向冠軍。」赫里斯-傑佛森也特別提到，能與大學時期隊友艾力克再次同隊讓他非常期待，「我們在大學時有過很棒的時光，希望能在戰神延續那份默契。」他同時也表達對球隊與球迷的想念，「十分想念大家，讓我們一起從上賽季結束的地方繼續努力，全力拚戰冠軍。」

關於赫里斯-傑佛森最快上場時間，總教練許皓程強調，「球員健康是我們的首要考量。」昨（22）日抵台的赫里斯-傑佛森今日已加入團隊訓練，藉此評估高強度訓練的身體狀況，再決定出賽時間。

總經理林祐廷則提及除了場上表現外，更加看重赫里斯-傑佛森的領導力，「他的領袖特質與在場上展現的態度，能帶給本土球員們更有信心，為球隊的付出有目共睹。」

至於洋將註冊名單的調整，總經理林祐廷指出，名單暫不會更動，「雖然今年聯盟規章有可將註銷的球員再次註冊的一次機會，我們會審慎評估整體戰力而定。」