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專訪／勇敢追夢！白血病鬥士赴日圓棒球夢　考上東京理科大學

▲▼李秉翰克服白血病，赴日追棒球夢。（圖／李秉翰提供）

▲李秉翰克服白血病，赴日追棒球夢。（圖／李秉翰提供）

記者楊舒帆／專訪

崇明國中棒球隊畢業校友李秉翰，在求學路上面臨重大挑戰，國二時罹患白血病，但他不僅戰勝病魔，更赴日本築夢，今年剛考上東京理科大學機械航空宇宙工學科，譜寫出一段感人的生命故事。

李秉翰在國二上學期確診白血病後，被迫暫離球隊半年以上。一個療程必須在醫院住院長達一個月，但只要身體狀況允許，他就會自主訓練。經過不懈努力，他終於在2019年6月的海峽兩岸交流賽中重返球場。

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談到化療期間的艱辛，李秉翰表示，最難受的是血球數偏低時會發燒、全身無力。但即使在治療期間，他仍堅持和父親在家傳接球，維持基本球感，展現對棒球的熱愛。

▲▼李秉翰克服白血病，赴日追棒球夢。（圖／李秉翰提供）

▲李秉翰高二暑假轟出高校首轟。（圖／李秉翰提供）

戰勝病魔後，李秉翰勇敢追逐旅日夢想，選擇就讀郁文館高校。在異國求學過程中，他也曾遭遇不少挑戰，包括語言障礙等，甚至因治療後遺症而體力不繼。然而，他透過額外訓練和積極學習，逐漸克服這些困難。高二暑假，他更在青森練習賽中轟出高校生涯首支全壘打，寫下重要里程碑。

面對學業與棒球的雙重挑戰，李秉翰展現超強時間管理能力。他善用通勤時間預習文法，在球隊巴士上複習課程，甚至利用往返宿舍的路程背誦單字。這份堅持使他在升學道路上順利過關，成功考取夢想中的航太科系。

日本大學有很多升學方式，李秉翰是以指定校申請入學的模式，高中三年成績要符合標準，不能有任何一次考試低於班上前五名。還要通過漢字檢定通過、英檢也要通過，經過重重難關才得以入取。準備升學的過程生活相當辛苦且枯燥乏味，唯一的樂趣就是跟學弟一起出門抓寶可夢，家人的支持力量也相當重要。最後如願考上東京理科大學機械航空宇宙工學科。

▲▼李秉翰克服白血病，赴日追棒球夢。（圖／李秉翰提供）

▲李秉翰追夢過程不畏懼難關，也成功延續棒球路。（圖／李秉翰提供）

從小對航空充滿熱情的李秉翰，母親透露他在幼稚園時就開始研究飛機資料，能準確辨識天空中的各種機型。未來，他希望能成為飛機工程師，致力於研發減碳材料的新型機種。

透過從小打棒球的歷練，讓李秉翰學習如何溝通，他認為，「這對未來會有所幫助，製造飛機也需要跟同學一起溝通，不可能一個人完成一架飛機，必須要好好溝通，團隊合作才能完成一台完美的飛機。」

對於同樣抗癌的病友，李秉翰以過來人身分分享經驗：「化療期間什麼都不要想，住院時最好穿自己的衣服，多和他人互動聊天，保持正向心態。」他更鼓勵年輕球員勇於踏出舒適圈，在異鄉的歷練會成為未來發展的基石。

如今的李秉翰不僅延續對航空的熱愛，也沒有放棄棒球夢想，希望未來能在學業與運動中找到平衡，朝著斜槓人生邁進，用自身經歷鼓勵更多人勇敢追夢。

▲▼李秉翰克服白血病，赴日追棒球夢。（圖／李秉翰提供）

▲李秉翰旅日遇到一些貴人，家人也是重要的支持力量。（圖／李秉翰提供）

關鍵字： 白血病李秉翰追夢棒球東京理科大

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