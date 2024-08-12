林郁婷、楊俊瀚閉幕掌旗繞世界地圖進場　沒特寫鏡頭成眼力大考驗

▲巴黎奧運閉幕典禮，各國掌旗官繞世界地圖進場。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運台灣時間12日凌晨3點舉行閉幕式，地點在法蘭西體育場，中華代表團由摘下金牌的「世界拳后」林郁婷及「台灣最速男」楊俊瀚共同掌旗。各國掌旗官率先進場，沿著以幾何圖形拼成的世界地圖移動，不過林郁婷與楊俊瀚並沒有得到特寫鏡頭。

法蘭西體育場內設置以抽象幾何圖形拼成的世界地圖，中間鑲嵌著本屆奧運獎牌，各國兩名掌旗官率先進場，不過林郁婷和楊俊瀚並沒有得到特寫鏡頭，要認出自家掌旗官成了眼力大考驗。《ETtoday新聞雲》特派記者在現場的位置，也只能遠遠看到林郁婷與楊俊瀚一起揮舞著中華隊會旗。

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待掌旗官進場後，所有出席閉幕式的各國選手也接續進場，根據中華奧會提供的名單，我國此次共有18名選手與教練出席，但沒在名單上的羽球物理治療師「高姐」高敏珊也驚喜出現在隊伍中。而站定位後，中華代表團的位置在美國隊與中國隊旁邊。

▲中華代表團閉幕式掌旗官林郁婷與楊俊瀚。（圖／翻攝自IG）

「2024巴黎奧運閉幕式」掌旗官、教練及選手出席名單如下：

拳擊（10）：林郁婷（女掌旗）、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩、曾自強教練、柯文明教練、劉宗泰教練、羅尚策教練

桌球（2）：鄭怡靜、鄭佳奇教練

霹靂舞（2）：孫振、蘇志鵬教練

田徑（4）：楊俊瀚（男掌旗）、彭名揚、曾孝生教練、蔡易達教練