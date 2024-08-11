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專訪揭秘大谷翔平的愛情！與妻相識前「2周偶遇3次」　心動關鍵曝

▲▼大谷翔平帶著妻子田中真美子出席道奇隊慈善晚會「藍鑽盛宴」。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與妻子田中真美子。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

日本棒球記者石田雄太的新書刊載專訪世界級球星大谷翔平的超長內容。大谷透露與妻子田中真美子的相識過程，兩人在2周內偶遇3次，但他完全不記得首次碰面場景，也表示結婚為棒球加分，也憑添生活樂趣，沒有負面影響。

石田雄太新書「棒球翔年II MLB篇 2018-2024大谷翔平長篇訪談」由「文藝春秋」出版，「週刊文春」網路版「文春ONLINE」今天公布部份摘錄內容。

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大谷翔平在過去一年達成多項成就，包括宣布與前女籃球員田中真美子結婚。被問到對於婚姻的看法時，大谷表示，「棒球確實是我的一種生活價值，但在私生活方面，不管是結婚還是養狗，也是我的生活價值和樂趣所在。」

石田問，棒球選手的巔峰期是在30歲到35歲之間，為何選在30歲之前結婚，大谷表示，他認為結婚對棒球帶來的都是加分，不會有負面影響，這或許是他在30歲結婚的原因。

▲大谷翔平「愛妻」田中真美子。（圖／達志影像／美聯社）

至於有哪些正面影響，他則表示，「純粹就是生活中的樂趣增加了。打棒球的時候，總是會有打不好，或是無法掌控比賽的時候，如果是那種情況，就是因為自己的實力不足，絕對不可能是私生活的原因，必須把兩者完全分開。生活不會總是順遂，這種時候，生活中有些樂趣會更好。無論做什麼，我認為必須有充實感，那就是加分。」

他表示，田中真美子也有工作，因此去年賽季幾乎沒有來美國，即使在他的右肘手術之後，主要也是和狗狗「彈額頭」一起復健，沒有特別安排時間見面。

大谷透露，兩人通常都是邊打電話，邊一起看電視，會看搞笑節目，也會看連續劇。像是看日劇「VIVANT」，或是Netflix的「忍者之家」。儘管分隔在日本和美國兩地，但會同時打開電視，同時播放。

不過，大谷表示，兩個人雖然有很多可以一起享受的愛好，喜歡的東西也有不同。「她喜歡小說，是經常閱讀的類型，我則是完全不看書的類型，有不同的地方，也有相同的地方，就是這種感覺。」

▲大聯盟韓國戰開球嘉賓朴贊浩、教士達比修有、道奇大谷翔平、大谷愛妻田中真美子。（圖／達志影像／美聯社）

大谷表示，雖然他的生日（7月5日）是在賽季中，沒辦法一起慶祝，但妻子生日時，兩人選在一個接近的日子一起慶祝了。考慮到妻子喜歡實用的東西，特意找人去幫忙訂製了一雙球鞋送她。

石田雄太詢問，聽說大谷和妻子初相識時，曾在短短2周內偶遇3次，考慮到大谷的生活步調，是不是在健身房才有這種可能。

大谷表示，雖然不是健身房，但似乎是在練習的時候遇到的。妻子說的第一次碰面場景，他完全沒有印象。她說，「你在擦肩而過時向我打了招呼」，但他完全記不清是在哪裡，可能是在練習設施的走廊。

大谷笑說：「不過之後第2次、第3次見面的情況，我記得很清楚。所以，2周內偶遇3次，至少我記得其中2次。」

他表示，和對方在一起很輕鬆愉快，和他一個人時沒有太大不同。即使有她在身邊，但不用改變說話方式，也不用改變飲食習慣，都不需要特別去注意這些細節，這大概是他和對方在一起的原因

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關鍵字： 大谷翔平結婚棒球田中真美子生活

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