運動雲

>

柯瑞連4顆關鍵三分殺死法國　美國男籃奪金完成奧運5連霸

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲美國男籃柯瑞、詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃今(11)日在巴黎奧運金牌戰對上地主國法國，3大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)一起登上先發，第3節一度拉開14分差，卻在進入第4節前被追到僅剩6分領先，靠著「咖哩大神」最後3分鐘連砍4顆關鍵三分，美國隊終場以98比87完成奧運5連霸。

美國隊本屆12人名單中有11位NBA全明星球員，「星光熠熠」的程度讓這支球隊不斷被拿來與1992年的夢幻隊相比，不過他們4強賽最多曾落後塞爾維亞17分，靠著兩大天王柯瑞、詹姆斯聯手發威之下，才逆轉挺進金牌戰，今日與地主法國隊爭金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲美國男籃柯瑞。（圖／路透）

美國隊上半場最多曾拉開10分領先，第3節一度將分差擴大到14分，但在進入第4節前卻被追到72比66僅6分差。決勝時刻又是柯瑞跳出來，美國隊終場前2分47秒打出一波16比8猛攻，柯瑞連砍4顆三分彈，一人就包辦12分。

柯瑞在終場前35秒飆進後仰三分後，開心比出晚安手勢，詹姆斯也跟著一起做，美國隊終場就以98比87連5屆奧運奪金。

▲▼美國男籃柯瑞、詹姆斯、杜蘭特。（圖／路透）

▲美國男杜蘭特。（圖／路透）

首次參加奧運應該也是最後一次的柯瑞，單場三分12投8中，貢獻24分、5助攻，單場正負值+20，現在他的頭銜除了4屆NBA總冠軍、2屆世界盃冠軍，還多了奧運金牌得主。

已是美國隊史得分王的杜蘭特，此役攻下15分、4助攻和4籃板，他成了在奧運男籃史上唯一一位囊括4金的球員。繳出14分、10助攻和6籃板的詹姆斯，則成了3屆奧運金牌，他也靠著本屆比賽場均14.2分、6.8籃板和8.5助攻的表現，贏得巴黎奧運男籃MVP。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024奧運籃球2024奧運男籃2024奧運國際巴黎奧運NBA美國男籃柯瑞詹姆斯詹皇杜蘭特

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌　中華隊第2金入袋

快訊／「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌　中華隊第2金入袋

快訊／奧運台灣第一人！「台灣舞王」孫振止步小組賽

快訊／奧運台灣第一人！「台灣舞王」孫振止步小組賽

快訊／台灣霹靂舞一哥孫振首戰　18：0輾壓對手

快訊／台灣霹靂舞一哥孫振首戰　18：0輾壓對手

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

林郁婷遭「抹黑性別」仍堅定奪金　為成世界拳后找男選手對練

林郁婷遭「抹黑性別」仍堅定奪金　為成世界拳后找男選手對練

林郁婷奪台灣拳擊史上奧運首金　親吻擂台鞠躬感謝支持

林郁婷奪台灣拳擊史上奧運首金　親吻擂台鞠躬感謝支持

林郁婷為保護媽媽才學拳擊　已逝阿嬤心疼「不敢看她比賽」

林郁婷為保護媽媽才學拳擊　已逝阿嬤心疼「不敢看她比賽」

快訊／「台灣霹靂舞一哥」孫振循環賽惜敗哈薩克！無緣8強

快訊／「台灣霹靂舞一哥」孫振循環賽惜敗哈薩克！無緣8強

林郁婷金牌戰前台灣觀眾湧入！直言：無條件支持她

林郁婷金牌戰前台灣觀眾湧入！直言：無條件支持她

39歲肯亞傳奇奧運馬拉松跑一半　突「脫鞋送粉絲」棄權

39歲肯亞傳奇奧運馬拉松跑一半　突「脫鞋送粉絲」棄權

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

熱門新聞

快訊／「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌　中華隊第2金入袋

快訊／奧運台灣第一人！「台灣舞王」孫振止步小組賽

快訊／台灣霹靂舞一哥孫振首戰　18：0輾壓對手

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

林郁婷遭「抹黑性別」仍堅定奪金　為成世界拳后找男選手對練

林郁婷奪台灣拳擊史上奧運首金　親吻擂台鞠躬感謝支持

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

2快訊／「台灣舞王」孫振止步小組賽

3快訊／台灣霹靂舞一哥孫振首戰　18：0輾壓對手

4運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

5林郁婷為成世界拳后找男選手對練

最新新聞

1中華隊2金5銅　國光獎金破1.1億元

2奧運男籃美國奪金！　98：87擊敗地主法國完成5連霸

3林郁婷奧運奪金　生涯金牌大滿貫到手

4土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今開心大合照

5柯瑞連4顆關鍵三分　美國男籃5連霸

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

形容洪總像麵包超人帥氣又可愛　安芝儇七夕送上創意禮物

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

現身解答女友戒指是「定情物」　王齊麟高EQ護愛：高調的是我

林昀儒、陳思羽返國　大批球迷瘋狂接機！

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366