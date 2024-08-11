柯瑞連4顆關鍵三分殺死法國　美國男籃奪金完成奧運5連霸

▲美國男籃柯瑞、詹姆斯。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

美國男籃今(11)日在巴黎奧運金牌戰對上地主國法國，3大天王詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)一起登上先發，第3節一度拉開14分差，卻在進入第4節前被追到僅剩6分領先，靠著「咖哩大神」最後3分鐘連砍4顆關鍵三分，美國隊終場以98比87完成奧運5連霸。

美國隊本屆12人名單中有11位NBA全明星球員，「星光熠熠」的程度讓這支球隊不斷被拿來與1992年的夢幻隊相比，不過他們4強賽最多曾落後塞爾維亞17分，靠著兩大天王柯瑞、詹姆斯聯手發威之下，才逆轉挺進金牌戰，今日與地主法國隊爭金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美國男籃柯瑞。（圖／路透）

美國隊上半場最多曾拉開10分領先，第3節一度將分差擴大到14分，但在進入第4節前卻被追到72比66僅6分差。決勝時刻又是柯瑞跳出來，美國隊終場前2分47秒打出一波16比8猛攻，柯瑞連砍4顆三分彈，一人就包辦12分。

柯瑞在終場前35秒飆進後仰三分後，開心比出晚安手勢，詹姆斯也跟著一起做，美國隊終場就以98比87連5屆奧運奪金。

▲美國男杜蘭特。（圖／路透）

首次參加奧運應該也是最後一次的柯瑞，單場三分12投8中，貢獻24分、5助攻，單場正負值+20，現在他的頭銜除了4屆NBA總冠軍、2屆世界盃冠軍，還多了奧運金牌得主。

已是美國隊史得分王的杜蘭特，此役攻下15分、4助攻和4籃板，他成了在奧運男籃史上唯一一位囊括4金的球員。繳出14分、10助攻和6籃板的詹姆斯，則成了3屆奧運金牌，他也靠著本屆比賽場均14.2分、6.8籃板和8.5助攻的表現，贏得巴黎奧運男籃MVP。