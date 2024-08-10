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李振昌單局3保送平野惠一盼盡快調整　王威晨右手不適連2戰缺陣

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟中繼投手出現亂流中斷大巨蛋8連勝，李振昌生涯首次單局3保送，平野惠一表示，「相信自己知道課題，也期待他盡快調整回來。」

李振昌7局下中繼登板，被敲1安打又連續投出3保送，留下滿壘局面退場，隨後接替的謝榮豪遭到狙擊，單局掉5分拉開至1比7落後。

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平野惠一表示，「3保送確實對中繼投手不是好結果，而振昌是陣中的老大哥，他帶給後輩的影響力不止在場上，場下也是，一舉一動都是榜樣，希望他這次經歷失敗別氣餒，讓學弟知道該怎麼調整。」李振昌前一戰對味全將球控制在邊角，所以此戰也是同樣策略，卻出現連續保送的結果。

陳柏均在經歷前一次登板遇到板凳清空後，這次對台鋼雄鷹後援無失分，平野惠一認為，內容不算好，也看到他有不甘心的情緒，罵了一些髒話，這點希望他改善。技術面還需要調整，但很棒的是，鮮少露出不安或害怕的情緒，眼神很犀利，這部分臉部表情做得不錯。

談到投手丘上的情緒起伏，兄弟中繼投手王凱程是很明顯的例子。平野惠一模仿他在投手丘上的動作，有一次他又出現類似情況時，他把王凱程叫過來打算唸一下，平野惠一笑言，「但王凱程快速通過，應該是有想到我會講什麼。」

王威晨右手出現不適情況，已經連兩場未先發，許基宏因此必須一壘、三壘兩邊輪替，平野惠一對他很抱歉，「讓他這樣調來調去，其實身心會很疲勞，也很感謝他攻守的支援，對球隊貢獻很大。」

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關鍵字： 中信兄弟中繼投手連勝中斷調整表現起伏

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