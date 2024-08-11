運動雲

>

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友　小戴曾驚呼：她不愧是靠手吃飯

▲▼台灣拳后林郁婷與羽球一姐戴資穎是好友，兩人曾一起炫腹。（圖／翻攝自戴資穎IG）

▲台灣拳后林郁婷與羽球一姐戴資穎是好友，兩人曾一起「炫腹」。（圖／翻攝自戴資穎IG）

記者游郁香／綜合報導

台灣拳后林郁婷歷經東京奧運首戰爆冷出局的重挫，在巴黎奧運一路過關斬將奪下金牌，她與在花都結束偉大生涯的台灣球后戴資穎私下是好友，兩人過去曾一起「炫腹」。小戴曾感嘆自己手臂肌肉完全贏不了林郁婷，對方不愧是「靠手吃飯」。

雖然從事不同的運動， 林郁婷與戴資穎有著好交情，林郁婷還曾親自到場參加小戴的見面會，最終卻因為人太多而只能在外圍自拍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小戴過去常發文「炫腹」，而林郁婷也是她的「炫腹團」成員之一，結實6塊肌讓粉絲讚嘆不已，也展現出平時刻苦訓練的成果。

▲▼台灣拳后林郁婷與羽球一姐戴資穎是好友，兩人曾一起炫腹。（圖／翻攝自戴資穎IG）

▲戴資穎曾嘆林郁婷手臂肌肉太強大。（圖／翻攝自戴資穎IG）

除了「炫腹」，戴資穎也曾邀林郁婷一起秀出手臂肌肉，她打趣認輸，「郁婷的手臂肌肉太強了拉，不管左手右手都被打趴，不愧是靠手吃飯的。我算綜合，手腳都會併用的項目。」她曾透露，「有機會的話很想嘗試看看拳擊。」

兩人3年前一起挑戰東京奧運，戴資穎在女單金牌戰「銀恨」，林郁婷則在首戰狂打對手卻爆冷落敗。今年的巴黎奧運，小戴強忍雙膝傷勢奮戰，最終止步小組賽，傳奇生涯落幕，林郁婷則在遭「抹黑」性別之下，仍堅定奪金，以實力替自己發聲。

▲▼林郁婷頒獎時落淚，深深吻了剛到手的金牌。（圖／路透）

▲林郁婷巴黎奧運奪金。（圖／路透）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024奧運拳擊林郁婷2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌　中華隊第2金入袋

快訊／「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌　中華隊第2金入袋

快訊／奧運台灣第一人！「台灣舞王」孫振止步小組賽

快訊／奧運台灣第一人！「台灣舞王」孫振止步小組賽

快訊／台灣霹靂舞一哥孫振首戰　18：0輾壓對手

快訊／台灣霹靂舞一哥孫振首戰　18：0輾壓對手

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

林郁婷遭「抹黑性別」仍堅定奪金　為成世界拳后找男選手對練

林郁婷遭「抹黑性別」仍堅定奪金　為成世界拳后找男選手對練

林郁婷奪台灣拳擊史上奧運首金　親吻擂台鞠躬感謝支持

林郁婷奪台灣拳擊史上奧運首金　親吻擂台鞠躬感謝支持

林郁婷為保護媽媽才學拳擊　已逝阿嬤心疼「不敢看她比賽」

林郁婷為保護媽媽才學拳擊　已逝阿嬤心疼「不敢看她比賽」

快訊／「台灣霹靂舞一哥」孫振循環賽惜敗哈薩克！無緣8強

快訊／「台灣霹靂舞一哥」孫振循環賽惜敗哈薩克！無緣8強

林郁婷金牌戰前台灣觀眾湧入！直言：無條件支持她

林郁婷金牌戰前台灣觀眾湧入！直言：無條件支持她

39歲肯亞傳奇奧運馬拉松跑一半　突「脫鞋送粉絲」棄權

39歲肯亞傳奇奧運馬拉松跑一半　突「脫鞋送粉絲」棄權

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

熱門新聞

快訊／「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌　中華隊第2金入袋

快訊／奧運台灣第一人！「台灣舞王」孫振止步小組賽

快訊／台灣霹靂舞一哥孫振首戰　18：0輾壓對手

運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

林郁婷遭「抹黑性別」仍堅定奪金　為成世界拳后找男選手對練

林郁婷奪台灣拳擊史上奧運首金　親吻擂台鞠躬感謝支持

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

2快訊／「台灣舞王」孫振止步小組賽

3快訊／台灣霹靂舞一哥孫振首戰　18：0輾壓對手

4運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌

5林郁婷奪台灣拳擊史上奧運首金

最新新聞

1中華隊2金5銅　國光獎金破1.1億元

2奧運男籃美國奪金！　98：87擊敗地主法國完成5連霸

3林郁婷奧運奪金　生涯金牌大滿貫到手

4土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今開心大合照

5柯瑞連4顆關鍵三分　美國男籃5連霸

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

形容洪總像麵包超人帥氣又可愛　安芝儇七夕送上創意禮物

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

現身解答女友戒指是「定情物」　王齊麟高EQ護愛：高調的是我

林昀儒、陳思羽返國　大批球迷瘋狂接機！

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

炎亞綸七夕認愛「願意全給出去的人」　穩交3年..曝另一半身分「半個圈內人」

#林昀儒 返國球迷瘋狂接機 直言本屆奧運表現退步了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366