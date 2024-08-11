林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友　小戴曾驚呼：她不愧是靠手吃飯

▲台灣拳后林郁婷與羽球一姐戴資穎是好友，兩人曾一起「炫腹」。（圖／翻攝自戴資穎IG）

記者游郁香／綜合報導

台灣拳后林郁婷歷經東京奧運首戰爆冷出局的重挫，在巴黎奧運一路過關斬將奪下金牌，她與在花都結束偉大生涯的台灣球后戴資穎私下是好友，兩人過去曾一起「炫腹」。小戴曾感嘆自己手臂肌肉完全贏不了林郁婷，對方不愧是「靠手吃飯」。

雖然從事不同的運動， 林郁婷與戴資穎有著好交情，林郁婷還曾親自到場參加小戴的見面會，最終卻因為人太多而只能在外圍自拍。

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小戴過去常發文「炫腹」，而林郁婷也是她的「炫腹團」成員之一，結實6塊肌讓粉絲讚嘆不已，也展現出平時刻苦訓練的成果。

▲戴資穎曾嘆林郁婷手臂肌肉太強大。（圖／翻攝自戴資穎IG）

除了「炫腹」，戴資穎也曾邀林郁婷一起秀出手臂肌肉，她打趣認輸，「郁婷的手臂肌肉太強了拉，不管左手右手都被打趴，不愧是靠手吃飯的。我算綜合，手腳都會併用的項目。」她曾透露，「有機會的話很想嘗試看看拳擊。」

兩人3年前一起挑戰東京奧運，戴資穎在女單金牌戰「銀恨」，林郁婷則在首戰狂打對手卻爆冷落敗。今年的巴黎奧運，小戴強忍雙膝傷勢奮戰，最終止步小組賽，傳奇生涯落幕，林郁婷則在遭「抹黑」性別之下，仍堅定奪金，以實力替自己發聲。

▲林郁婷巴黎奧運奪金。（圖／路透）