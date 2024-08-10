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「安心教練」偉關晴光給林昀儒打80分　點出體力及中遠檯不足

▲林昀儒教練偉關晴光。（圖／達志影像）

▲林昀儒教練偉關晴光。（圖／達志影像）

記者歐建智／桃園機場報導

台灣桌球選手林昀儒受到關注，他的指導教練偉關晴光（韋晴光）被球迷喜愛，被封為「安心教練」，今天返台時有不少球迷合照。偉關晴光對於林昀儒本屆表現打80分，未來要加強體能及中遠檯的應對。

林昀儒在巴黎奧運比賽時，場邊都會坐著指導教練偉關晴光，教練時而微笑、時而鼓掌。在暫停時給予建議。因他的溫暖笑容和適時的建議，為比賽增添了一股安穩的力量，被觀眾稱為是「安心教練」。

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今天林昀儒返台在機場被球迷接機包圍，偉關晴光嚇一跳：「沒想到昀儒這麼多球迷，代表這次比賽表現受到大家注意。」

有不少球迷去找偉關晴光簽名、合照，讓他受寵若驚，他說：「以前很少有人找我簽名、合照。」

談到這次奧運林昀儒的表現，偉關晴光說：「總體來說，可以打80分，可惜是3場比賽都打到8強。沒有拿下。」

偉關晴光表示，混合團體在8強賽打完第3局以2比1領先，第4局之後林昀儒出現體力不支，單打打得很好，8強賽後的第7局開局保守一些，賽前有請人換直拍做針對性訓練，打得比預期好，戰術上有變化，輸掉比較可惜。

他讚賞林昀儒男團的表現，「表現非常棒，尤其是碰上張本智和，打出這麼高水平，要給他一個讚， 樊振東是很好的朋友，也給林昀儒戰術上很大的幫助。」

偉關晴光認為，林昀儒跟陳思羽第一次混雙搭配， 技術不輸人，但體能有問題，持久性不足，未來需要在體能進行調整。

此外，偉關晴光點出林昀儒中遠檯跟國外手選手相比有一些不足，要繼續加強僵持能力，下一步要去日本打聯賽，再到東歐比賽。

偉關晴光坦言這一次比賽籤運不好，如果分在不同組可能可以更前進，而這次有把60%的精力花在混雙上。

他表示，林昀儒在去年3月手受傷。右手無名指到手臂之間的神經受傷，到目前抽板還是會受影響
，沒有回到東京奧運以及他的最佳狀態。

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