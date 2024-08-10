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絕境3比3追平無用　西班牙延長賽力克法國奪男足金牌

▲卡梅諾（Sergio Camello）。（圖／路透）

▲卡梅諾（Sergio Camello）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運男子足球金牌戰，由西班牙挑戰地主法國，法國雖然在比賽最後靠著馬特塔（Jean-Philippe Mateta）的罰球，一路從1比3落後奇蹟扳平至3比3，無奈西班牙延長賽更勝一籌，卡梅諾（Sergio Camello）獨進兩球帶領西班牙終場就以5比3力退法國，奪下1992年巴塞隆納奧運後的首面男足金牌。

開賽第11分鐘，法國靠著中場米洛（Enzo Millot）的進球率先取得1比0領先，只不過好景不常，西班牙現效力於德甲豪門斯圖加特的羅培茲（Fermín López）在第18以及第25分鐘連進2球，加上巴耶納（Álex Baena）28分鐘的射門錦上添花。先盛後衰的法國再進一球之後連失三球，半場結束時西班牙握有3比1遙遙領先。

下半場地主法國不輕言放棄，瘋狂製造射門機會試圖追近比數，第78分鐘阿克利烏什（Maghnes Akliouche）轟門得手燃起法國一線生機，隨後比賽進入傷停補時，西班牙在禁區出現要命犯規，裁判經VAR檢視後認定西班牙米蘭達（Juan Miranda）犯規再先，法國獲得救贖罰球機會並交給在國家隊從沒失手過的馬特塔，最後他不負眾望順利進球，率領球隊以3比3將比賽帶進延長賽。

延長賽西班牙不想再跟上一屆一樣重蹈覆轍「銀恨」，卡梅諾在第100分鐘以及補時＋1獨進兩球，帶領西班牙終場就以5比3力退法國，奪下1992年巴塞隆納奧運後的首面男足金牌。

「我很高興，因為我們的球員為來到這裡做出了很多犧牲」，西班牙主帥德尼亞（Santi Denia）說道，「在比賽中你必須把你的自我拋在腦後，每個人都需要共同努力，他們配得上贏得金牌」。

「我們是世界上最幸福的孩子」，西班牙延長賽的英雄卡梅洛賽後受訪時激動的表示，「這是一個令人驚奇的夢想成真，在這裡贏得金牌對我們所有人來說都意義重大，在過去的幾周里，我們一直在為實現我們的夢想而奮鬥和努力，所以我們非常非常自豪」。

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