絕境3比3追平無用　西班牙延長賽力克法國奪男足金牌

▲卡梅諾(Sergio Camello)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運男子足球金牌戰,由西班牙挑戰地主法國,法國雖然在比賽最後靠著馬特塔(Jean-Philippe Mateta)的罰球,一路從1比3落後奇蹟扳平至3比3,無奈西班牙延長賽更勝一籌,卡梅諾(Sergio Camello)獨進兩球帶領西班牙終場就以5比3力退法國,奪下1992年巴塞隆納奧運後的首面男足金牌。

Spain tops France in classic for men's soccer gold



