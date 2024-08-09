運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

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運動史上唯一「桌球傳奇」　陳靜曾為台灣、中國各拿下奧運獎牌

▲▼運動史上唯一「桌球傳奇」　她曾為台灣、中國拿下奧運獎牌。（圖／翻攝自中華奧會）

▲運動史上唯一「桌球傳奇」，陳靜曾為台灣、中國拿下奧運獎牌。（圖／翻攝自中華奧會）

記者柯沛辰／綜合報導

1988年漢城奧運，桌球首度列入正式競技項目。當時年僅20歲的陳靜代表出賽，被教練要求放水，把金牌「讓」給隊內的前輩，但她不服指令，憑實力奪下奧運首面桌球女單金牌，導致她之後被排擠，不得不遠走他鄉。最終，她輾轉被台灣網羅，在1996年奧運替中華隊拿下銀牌，成為唯一替台灣、中國都拿過獎牌的桌球傳奇。

漢城奧運桌球女單決賽上演中國內戰，由陳靜對上資深隊友李惠芬。當時教練下指示，要求陳靜讓球給前輩，但陳靜硬是憑實力奪下奧運首面桌球女單金牌，締造歷史，並拿下當屆雙打銀牌。歸國後，她本該迎來職業生涯顛峰，甚至從此平步青雲，但她卻在此時選擇退出國家隊，拋下體壇震撼彈。

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▲▼運動史上唯一「桌球傳奇」　陳靜曾為台灣、中國拿下奧運獎牌。（圖／翻攝自微博／陳靜體育）

▲陳靜20歲奪下奧運首面桌球女單金牌，締造歷史。（圖／翻攝自微博／陳靜體育）

原來，陳靜不顧指示奪金，被國家隊排除在外，成為她被迫背井離鄉原因。後續她為了謀求出路，不得不轉赴同樣盛行桌球的日本發展。因緣際會下，陳靜被宏碁電腦桌球隊網羅來台，並在桌球協會、中華奧會的奔走下，於1992年順利取得台灣居留權，並效力於合庫桌球隊，還在隔年取得全國女單冠軍。

1996年亞特蘭大奧運，陳靜時隔8年再次問鼎奧運，但這一次她不再身著中國隊球衣，而是披上中華隊戰袍出戰，不料卻在決賽強碰中國選手鄧亞萍。本來外界看好陳靜有170公分的身高優勢，但最後陳靜以2比3敗給155公分的鄧亞萍，拿下銀牌，也是台灣在當屆唯一獲得的奧運獎牌。

2000年雪梨奧運會，陳靜又代表中華隊拿下桌球女單銅牌，成為三次參加奧運會分別獲得金、銀、銅牌的選手。如今，她也是唯一一位代表中國大陸和台灣都獲得過奧運獎牌的選手，成為一代桌球傳奇。

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關鍵字： 陳靜桌球

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