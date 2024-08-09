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因美技獲選MVP嚇一跳　拿莫・伊漾撈球壓抑小吼「葉總說要低調」

▲▼拿莫・伊漾、吳東融。（圖／味全龍提供）

▲拿莫・伊漾美技是贏球關鍵。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／新北報導

味全龍9日作客富邦悍將主場以2比1險勝，拿莫・伊漾6局下滿壘時跳接美技功不可沒，不過葉總心中MVP是吉力吉撈・鞏冠，吳東融勝利打點則是龍隊內部的MVP，賽後集合獲得金項鍊的榮譽。

味全龍先發投手艾璞樂前5局壓制悍將，僅在2局下挨連續安打掉1分，吉力吉撈5局上轟陽春砲扳平比數。艾璞樂6局下出現控球亂流，多虧拿莫・伊漾出手相救保住勝投。被問及心中MVP時，葉君璋表示，「MVP嗎？以我的角度會選吉力，守備、打擊還有跟投手的搭配，是滿關鍵的。拿莫也OK啊！每個球員很關鍵，王順和、劉俊緯、吳東融、李凱威，還有鋭歐也是牛棚守住的重要角色。」

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最後由上演守備美技的拿莫・伊漾獲選MVP，葉總說，「其實他守備一直不錯，不要被他身材騙了，只是亞洲不習慣像他這種身材的游擊手。」全隊11支安打僅拿下2分，葉總笑言，「只要比數比較多就好。」

拿莫・伊漾得知自己獲頒MVP嚇一跳，回顧沒收蔣智賢超前分安打的跳接，他說，「有感覺會打過來，他前面有打兩球過來，告訴自己隨時準備好，吉力要蹲內角，也有提醒我要注意，本能反應就抓起來。」

拿莫・伊漾演出美技後，回休息室的過程中，「小吼」了一下，他賽後透露，「很開心！有想壓住情緒、穩定一點，葉總有說要低調，我就吼一下，一下下就好。」近期跳接美技連連，拿莫・伊漾笑說，「可能剛好長得比較高！」

吳東融在拿莫・伊漾守住危機後，下個半局馬上敲出致勝分安打，他表示，「其實沒想太多，上去設定想打的球路，剛好對方投手也失投有掌握到，剛剛好。」滿壘危機鎮守內野時必須非常專注，吳東融透露，「（6局下）想辦法抓第三個出局，多少有點緊張，但相信艾璞樂會守下來，蔣智賢也打得很好，只是剛好打到拿莫的範圍。」

▲▼拿莫・伊漾、吳東融。（圖／味全龍提供）

▲吳東融敲出勝利打點。（圖／味全龍提供）

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關鍵字： 味全龍拿莫・伊漾吳東融MVP守備

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