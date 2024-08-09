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鋼龍暴失8分後降二軍輪休　伍鐸回先發輪值

▲味全龍隊洋將鋼龍。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊洋將鋼龍。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／新北報導

去年拿下三冠王的鋼龍今年起伏大，8日對中信兄弟單場失8分追平生涯最高，9日將降到二軍，總教練葉君璋表示，「讓他輪休一下。」

鋼龍前一戰首球就遭到張志豪轟出首打席全壘打，前2局狂失6分，5局上又掉2分，合計被敲9安打，包含1轟，失8分有2分責失，奪4次三振，有2次保送，前一次單場失8分得追溯至2022年5月29日，對手也是中信兄弟。

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味全龍總教練葉君璋表示，「今年他一直調整沒有很到位，昨天來看是沒有調整好，這次會讓他降二軍，給他兩周休息時間，畢竟他進入名單後也沒有休息過。」捕手搭擋蔣少宏說，「感覺機制有點跑掉，但相信他很快就能調整回來。」

伍鐸將回到一軍10日扛先發，今年主要扛牛棚的銳歐，僅在6月短暫先發2戰就回到中繼角色。葉總坦言，「如果本土牛棚穩定的話，就有空間讓他先發。」近期林凱威、陳禹勳狀況較好，李超也表現不錯，的確有空間讓銳歐扛先發。不過葉總強調，還是會思考他在牛棚或先發，哪個位置對球隊幫助較大。

目前味全龍有鋼龍、艾璞樂、伍鐸及銳歐為主要一軍戰力，二軍哥倫比亞籍洋投荷雷拉目前在二軍出賽13場，累計78.1局，防禦率3.33。最近一場出賽是7日對統一獅，投滿8局用100球，失2分，未獲火力支援而承擔敗投。葉總表示，「他升一軍的機會不大。」

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關鍵字： 鋼龍味全龍降二軍調整洋將

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