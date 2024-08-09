麟洋配真的拆夥了！　王齊麟下周改搭「新搭檔邱相榤」

▲奧運羽球男雙金牌王齊麟回台首場公開商業活動。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

台灣男雙李洋與王齊麟在巴黎奧運羽球男雙摘金完成衛冕，在李洋退休後，王齊麟下週將與新搭檔邱相榤展開訓練，從被帶領到變成帶領學弟角色，他今天說，將向學長陳宏麟、李洋請益。

王齊麟2014年開始與陳宏麟合作，組成「雙麟配」，而在陳宏麟轉任教練後，王齊麟在2019年開始與李洋合拍，而陳宏麟轉換身分後，也成為連2屆在奧運摘金的「麟洋配」重要推手。

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不過，隨著李洋將在9月台北公開賽之後退役，王齊麟的新搭檔將是21歲的小將邱相榤。他出席活動受訪時表示，由於先前專心備戰奧運，預計下週才會與學弟進行默契、搭配訓練，希望接下來征戰8月日本、韓國公開賽能有不錯的表現。

▲王齊麟新搭擋邱相榤。（圖／截自IG：chiu_h_c_91_11_11）

王齊麟表示，過去學長陳宏麟、李洋在場上都是扮演組織的角色，而他負責進攻，「現在可能換我去帶學弟，負責更多組織，心態要更成熟、冷靜。」

王齊麟將帶領學弟作戰，肩上的擔子也更沉重，他坦言，壓力很大，希望不要拖累對方，也會把握機會向陳宏麟、李洋請益。

另外，邱相榤先前與跆拳道女將羅嘉翎傳出戀情，而上屆銅牌得主羅嘉翎昨天帶傷參加巴黎奧運女子57公斤級，首戰以0比2不敵黎巴嫩選手奧恩（Laetitia Aoun）後淚崩。

王齊麟表示，每位運動員都很努力想要奪牌，很多人都是帶傷出賽，希望所有選手都可以健康完賽，「沒有人想要輸掉比賽，希望大家可以多多鼓勵所有運動員，不要只看到我們這些有奪牌的選手，每位運動員都需要大家的肯定。」