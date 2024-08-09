1張圖看中華隊巴黎奧運第14日賽程　舉重陳玟卉拚獎牌

▲中華代表團巴黎奧運第14日賽程。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運進入尾聲，在「舉重女神」郭婞淳摘銅後，中華代表團本屆累計1金5銅，6面獎牌已創史上次佳成績。第14日賽程中，台灣舉重好手陳玟卉有望繼續拚獎牌，她上屆東京奧運拿下64公斤級銅牌，本屆因量級合併改挑戰71公斤級，被教練林敬能形容為值得期待的「奇兵」。

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▲陳玟卉。（圖／中華奧會資料照）

陳玟卉3年前首次登上奧運，就奪下女子64公斤級銅牌，此次因量級縮減，增重轉戰71公斤級，她立下「超越自己」的目標，「如何把體重實質轉化成肌力及場上表現，自己還是花了不少時間努力才能達成。」

值得一提的是，陳玟卉的兩大勁敵中國廖桂芳、北韓宋國香都未參加巴黎奧運，因此最大對手可能是來自美國的里維絲(Olivia Reeves)以及厄瓜多選手帕拉修絲(Angie Palacios)。

▲陳玟卉上屆東京奧運奪銅。（圖／路透）

陳玟卉的報名成績246公斤，在本屆12名參賽選手中排在第3，教練林敬能形容她是「奇兵」，「就像上次東京奧運記者一直問我，我一直不講，一直到陳玟卉要比賽記者問我，林總教練我們可以留下來看嗎？我說如果你想要看好戲就留下來吧！這次我還是那句話，如果要看好戲就繼續留下來。」