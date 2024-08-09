確定出戰4X400接力！16歲天才少年成「美國田徑史最年輕奧運選手」

▲16歲天才少年威爾森（Quincy Wilson）將成為美國田徑隊史上最年輕奧運選手。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國16歲天才少年昆西·威爾森（Quincy Wilson）日前入選美國奧運田徑代表隊候補名單，並隨隊來到法國巴黎，爭取在接力賽登場的機會。而根據最新消息，他將出賽男子4X400公尺接力賽，正式成為美國田徑隊史上最年輕登上奧運的男子選手。

在先前美國奧運田徑選拔賽中，威爾森就在男子400公尺賽事中展現出驚人的實力，先後於初賽與準決賽中，以44.66秒與44.59秒的成績打破了U18（18歲以下）400公尺短跑的世界紀錄，雖然在決賽中他的成績為44秒94，僅獲得第六名，未能直接晉級，但其穩定的表現仍讓他獲得美國田徑協會的青睞，成功入選4×400公尺接力隊的候選名單。

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16-year-old Quincy Wilson just ran the fastest U18 400m EVER! #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/CbV27Q11OS — NBC Sports (@NBCSports) June 21, 2024

當威爾森得知自己入選奧運後，他也在社交媒體上興奮發文表示，「我開始在房子裡跑來跑去，這對我來說是一個重要時刻，因為每個人小時候都夢想參加奧運。」

威爾森8日又在社群媒體發文寫下「禮拜五早上5點05分」，似乎是在預告自己即將出賽，而此消息隨後也獲得美國體育頻道《ESPN》證實，表示已收到相關人士消息，威爾森即將代表美國參加男子1600公尺（4X400公尺）接力賽。

據悉，威爾森以16歲的年紀打破了美國田徑隊史上最年輕參賽紀錄。此前，該紀錄由17歲的奈頓（Erriyon Knighton）和萊恩（Jim Ryun）所保持。