確定出戰4X400接力！16歲天才少年成「美國田徑史最年輕奧運選手」

▲16歲天才少年威爾森(Quincy Wilson)將成為美國田徑隊史上最年輕奧運選手。(圖/達志影像/美聯社)

記者閔文昱/綜合報導

美國16歲天才少年昆西·威爾森(Quincy Wilson)日前入選美國奧運田徑代表隊候補名單,並隨隊來到法國巴黎,爭取在接力賽登場的機會。而根據最新消息,他將出賽男子4X400公尺接力賽,正式成為美國田徑隊史上最年輕登上奧運的男子選手。

在先前美國奧運田徑選拔賽中,威爾森就在男子400公尺賽事中展現出驚人的實力,先後於初賽與準決賽中,以44.66秒與44.59秒的成績打破了U18(18歲以下)400公尺短跑的世界紀錄,雖然在決賽中他的成績為44秒94,僅獲得第六名,未能直接晉級,但其穩定的表現仍讓他獲得美國田徑協會的青睞,成功入選4×400公尺接力隊的候選名單。

16-year-old Quincy Wilson just ran the fastest U18 400m EVER! #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/CbV27Q11OS