快訊／鄭怡靜再戰球后孫穎莎！　0比3中華女團連丟2點

▲台灣桌球一姐鄭怡靜 。（圖／中華奧會資料照）

記者游郁香／綜合報導

中華女團今(7)日與頭號種子中國爭搶4強門票，第1點雙打陳思羽、簡彤娟奮力一搏仍以0比3丟掉首點，第2點鄭怡靜再戰球后孫穎莎，首局就激戰到8比8，局末沒能再次超前，以9比11讓出，次局遇上亂流2比11敗下陣來，第3局遭逆轉以8比11落敗，0比3丟掉第2點。

中華女團16強賽以3比0完勝澳洲，順利挺進8強，今日強碰「大魔王」中國隊，第1點雙打由第4度叩關奧運的陳思羽搭配22歲小將簡彤娟出擊，面對剛摘下本屆女單金牌的陳夢、王曼昱，台灣組合開賽積極搶攻，打出3比1攻勢，氣勢不落人後，但拿下第4分後節節敗退，以6比11讓出，接下來2局也沒能扳回一城，以4比11、7比11敗下陣來，0比3丟掉第1點。

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第2點一姐鄭怡靜對決世界球后孫穎莎，兩人在本屆女單8強賽曾碰頭，當時第3局激戰了23分鐘，鄭怡靜以0比4敗北後，一度哽咽直呼很想贏。雙方今日在團體賽再交鋒，首局就激烈拉鋸，鄭怡靜從3比2領先變成5比6落後，成功的反手壓制將比數扳成6比6，一路打到8比8，無奈局末沒能再超前，以9比11讓出。

第2局，鄭怡靜遇上亂流，落入1比8、7分落後，自己也顯得有些苦惱，以2比11連掉2局。第3局，鄭怡靜重新調整後連得3分，打出5比1攻勢，士氣大振，被逼近到6比5後，鄭怡靜穩住再拉開8比5、3分差，無奈隨後花光領先，雙方回到8比8，局末又連掉3分，以8比11連掉3局，也丟掉了第2點。