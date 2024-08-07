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哈林頓擊敗楊文璐衛冕奧運金牌　成愛爾蘭首位女性達成此一壯舉

▲愛爾蘭名將哈林頓 （Kellie Harrington）。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛爾蘭名將哈林頓 （Kellie Harrington）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024巴黎奧運女子60公斤級拳擊項目，愛爾蘭名將哈林頓 （Kellie Harrington）以4比1在羅蘭加洛斯球場擊敗中國頭號種子楊文璐，成功衛冕奧運金牌，賽後哈林頓也成為第一位連續兩屆奧運金牌得主的愛爾蘭女性，寫下紀錄。

楊文璐在4強賽擊敗我國拳擊好手吳詩儀，與哈林頓拚金牌。比賽開局哈林頓就掌控節奏，進攻謹慎的她在本輪最後一擊中打出了精彩一攻，導致楊文璐出現短暫的不穩，最終除了一名裁判之外，所有裁判都判她勝出。

第二回合哈林頓延續氣勢，雖然哈林頓在中途絆倒了一下，但她立刻發動了一連串的拳擊回應。第二輪比賽中雙方比分不一，但哈林頓在進入決勝局時前佔據優勢，三名裁判判決對她有利，另外兩名裁判則持平。

最後一輪哈林頓展現過人的冷靜以及對比賽絕佳的控制力，最終在愛爾蘭觀眾紛紛起立鼓掌後，哈林頓成功贏得比賽，衛冕金牌。跟對手致意後哈林頓舉起雙手繞著拳擊台走一圈，然後與數千名前往巴黎西北部的愛爾蘭粉絲們一同跳舞。

「他們今天讓我振作起來，他們太棒了，有人在那裡和我一起慶祝，我的家人、我最親密的朋友、我的教練」，哈林頓提到看台上支持者們激昂地說道，「這是為了我，也是為了讓愛爾蘭的每個人都看到，只要你相信，你就能實現」。

「我只是想讓孩子、青少年、成年人和每個人都明白，事情不會自動降臨在你身上，第一次嘗試之後，第二次嘗試之後，你必須繼續努力」。

先前只有兩名愛爾蘭奧運選手曾連續獲得奧運金牌（男），上一位做到的是近一個世紀前的1928年和1932年的鏈球運動員奧卡拉漢（Patrick O’Callaghan）。

如今2024年，哈林頓在34歲時創造了歷史，成為為愛爾蘭第一位連霸奧運金牌的女性運動員，「這就像過山車一樣，過去三年就像過山車一樣，因為我不相信自己會在這裡」哈林頓補充道，「即使在排位賽之後，我也想說我不認為自己能到達那裡，因為我的精神狀態並不好，但幸運的是，我周圍的人都相信我，當我不想起床去訓練時，他們就把我扶起來」。

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