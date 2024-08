哈林頓擊敗楊文璐衛冕奧運金牌　成愛爾蘭首位女性達成此一壯舉

▲愛爾蘭名將哈林頓 (Kellie Harrington)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024巴黎奧運女子60公斤級拳擊項目,愛爾蘭名將哈林頓 (Kellie Harrington)以4比1在羅蘭加洛斯球場擊敗中國頭號種子楊文璐,成功衛冕奧運金牌,賽後哈林頓也成為第一位連續兩屆奧運金牌得主的愛爾蘭女性,寫下紀錄。

KELLIE HARRINGTON



A double Olympic Gold Medallist, defending her Olympic gold from Tokyo



You are an inspiration #TeamIreland | #Paris2024 pic.twitter.com/xmKjTSTM5w [廣告]請繼續往下閱讀... August 6, 2024

楊文璐在4強賽擊敗我國拳擊好手吳詩儀,與哈林頓拚金牌。比賽開局哈林頓就掌控節奏,進攻謹慎的她在本輪最後一擊中打出了精彩一攻,導致楊文璐出現短暫的不穩,最終除了一名裁判之外,所有裁判都判她勝出。

第二回合哈林頓延續氣勢,雖然哈林頓在中途絆倒了一下,但她立刻發動了一連串的拳擊回應。第二輪比賽中雙方比分不一,但哈林頓在進入決勝局時前佔據優勢,三名裁判判決對她有利,另外兩名裁判則持平。

最後一輪哈林頓展現過人的冷靜以及對比賽絕佳的控制力,最終在愛爾蘭觀眾紛紛起立鼓掌後,哈林頓成功贏得比賽,衛冕金牌。跟對手致意後哈林頓舉起雙手繞著拳擊台走一圈,然後與數千名前往巴黎西北部的愛爾蘭粉絲們一同跳舞。

Ladies and Gentlemen, that's the bell!



Kellie Harrington has just made history and won her second Olympic GOLD medal ????????????????????????????????????????????????????????????????#TeamIreland #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/9RTL3GbZp3 — RTÉ (@rte) August 6, 2024

「他們今天讓我振作起來,他們太棒了,有人在那裡和我一起慶祝,我的家人、我最親密的朋友、我的教練」,哈林頓提到看台上支持者們激昂地說道,「這是為了我,也是為了讓愛爾蘭的每個人都看到,只要你相信,你就能實現」。

「我只是想讓孩子、青少年、成年人和每個人都明白,事情不會自動降臨在你身上,第一次嘗試之後,第二次嘗試之後,你必須繼續努力」。

BREAKING



Irish woman Kellie Harrington has just written herself into the history books by winning her second Olympic gold medal!



???????? pic.twitter.com/8yXhb1Rccc — MichaeloKeeffe (@Mick_O_Keeffe) August 6, 2024

先前只有兩名愛爾蘭奧運選手曾連續獲得奧運金牌(男),上一位做到的是近一個世紀前的1928年和1932年的鏈球運動員奧卡拉漢(Patrick O’Callaghan)。

如今2024年,哈林頓在34歲時創造了歷史,成為為愛爾蘭第一位連霸奧運金牌的女性運動員,「這就像過山車一樣,過去三年就像過山車一樣,因為我不相信自己會在這裡」哈林頓補充道,「即使在排位賽之後,我也想說我不認為自己能到達那裡,因為我的精神狀態並不好,但幸運的是,我周圍的人都相信我,當我不想起床去訓練時,他們就把我扶起來」。