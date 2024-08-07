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林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了：裝忙好可愛

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣「桌球一哥」林昀儒。（圖／中華奧會提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊「桌球男團」昨（6）日止步八強；不過，在第2點比賽中，林昀儒跟張本智和激戰5局，最終以3比2力退對手；有趣的是，許多球迷都捕捉到，賽後小林同學的「尷尬瞬間」，不禁姨母笑喊「有夠可愛哈哈哈」、「裝忙解尷尬」。

看完桌球男團昨晚的比賽，網友在Threads發文笑說，「不愧是乖孫代表，人家都擦完回桌台了，小林還在那邊慢慢先折好（毛巾）再擦。對上張本智和打得有夠激烈，好多球都超派地往死裡打，凶狠到覺得被球打到可能會腦震盪，沉默殺手果然不是叫假的。最後要去跟裁判握手，結果裁判沒有發現小林同學，他小小不知所措之後，乾脆站著擦球拍等裁判哈哈哈哈哈。

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▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲小林同學也被封為「國民金孫」。（圖／路透）

無獨有偶，另一名網友也截下畫面，直呼「意外看到小林同學尷尬的一瞬間。」對此，大票網友紛紛笑回，「頒可愛金牌給小林同學」、「吹一下球拍，裝忙解尷尬」、「不愧是我們國民金孫，乖乖等待超可愛」、「昀儒就是常常有這種可愛死了的小舉動，好想要有這種弟弟」、「台灣男團感覺都是I人」、「小林太可愛了啦！明明不用打了還要對球拍哈氣裝忙一下」、「本社恐已經在替他感到尷尬了」、「還好還有球拍陪他」。

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關鍵字： 桌球中華隊林昀儒張本智和尷尬

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