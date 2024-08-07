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6屆奧運經歷讓莊智淵有感　體育讓台灣人的心在一起

▲中華男團莊智淵、高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

▲莊智淵在巴黎奧運結束後，人生將邁向下一篇章。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

43歲「桌球教父」莊智淵用巴黎奧運告別26年國家隊生涯，此次帶著19歲徒弟高承睿拚戰也具傳承意義，人生下個篇章盼繼續為桌球奉獻，6屆奧運讓他有感：「體育讓台灣人的心在一起。」

從1998年曼谷亞運打到2024年巴黎奧運，莊智淵國家隊生涯打過7次亞運，連參加6屆奧運更是台灣第1人，此次巴黎奧運沒有打男單賽事，僅參加男團，由徒弟高承睿出賽單打，他曾表示，大家都知道他們是師徒關係，「他打跟我打，差不多意思。」

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莊智淵在今天男團8強不敵日本止步後，也表態這是最後一屆奧運，人生將邁向下一個篇章，希望盡自己的力量讓台灣的桌球、體育更好，想要辦一些比賽，希望由他起頭，帶動更多人願意投入，「不為了什麼目的，而是為了我真的喜歡。」

被問起選手生涯是否還有什麼遺憾，希望由徒弟完成，莊智淵則表示，打球不會只看成績，對高承睿的要求也是，希望他們打出好狀態、跟世界接軌，自然會有成績，「我不會想說讓他們替我完成什麼，我沒有這麼偉大。」

今天巴黎奧運桌球場館湧入很多台灣球迷，比賽結束後球迷紛紛起立鼓掌，莊智淵認為，這不是僅為他歡呼，是為了台灣球員，他知道台灣球迷很熱情，在巴黎比賽甚至像在台灣主場打球。

26年國家隊生涯四處征戰，莊智淵有很多感觸，「台灣往往在體育方面，大家的心是在一起的。」他也說。人在台灣不會有感觸，但在國外看到台灣人感覺特別不一樣，「台灣真的是一個很好的地方，每個人都可以做得更好」，希望繼續加油，讓台灣、這塊土地一起變得更好。

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關鍵字： 桌球教父莊智淵2024巴黎奧運2024奧運桌球

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