桌球教父回顧奧運生涯！莊智淵：倫敦奧運永遠難忘

▲巴黎奧運台灣「桌球教父」莊智淵。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

台灣「桌球教父」莊智淵，確定在巴黎奧運之後褪下中華隊戰袍，巴黎時間6日的男團8強戰，是他國家隊生涯的最後一役，賽後他回顧自己參與過的6屆奧運，他透露自己最難忘的一屆是2012年倫敦奧運，是他覺得最有機會也最可惜的一屆。

從2004年雅典奧運以來，莊智淵陸續征戰了2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2020年東京奧運以及今年的巴黎奧運，但卻皆無緣站上頒獎台，最好的成績是2012年的倫敦奧運男子桌球單打第四名。

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莊智淵強調，其實自己從來沒有去特別想自己參加了幾屆奧運，因為自己的目標一直是奪牌，而不是去湊參賽次數，回顧這20年來的每屆奧運，莊智淵歷歷在目，透露自己最印象深刻的一屆奧運是2012年倫敦奧運。

「從04年懵懵懂懂上場打、到08年狀態沒有很好，我覺得人生的轉捩點應該是在12年吧，那個是自己比較永遠沒辦法忘記的，有時候會去再看幾次，我覺得那屆其實在場上跟王皓(交手)也是有機會，但也最可惜。」莊智淵說。

對於奧運的遺憾他看得很開，「反正就是做我能做的，但我的人生就一直是這個樣子，我從青少年的時候就從來沒有拿過第一名，我覺得老天不會讓我很糟，但是在我最好的時候，他也不會讓我得到我想要的。」笑說希望自己的「新篇章」老天爺可以對他好一點。