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全紅嬋10米跳水奪金成功衛冕！中國隊「金包銀」包辦前兩名

▲▼全紅嬋女子單人10公尺台半決賽。（圖／路透社）

▲全紅嬋在跳水女子10米跳台決賽獲得金牌。（圖／路透社）

記者柯振中／綜合報導

巴黎奧運跳水女子10米跳台決賽6日晚間9點開賽。如今比賽結果出爐，全紅蟬以425.60分的高分獲得金牌，陳芋汐則是以420.70分獲得銀牌，中國隊獲得第一名、第二名「金包銀」。第三名則是來自北韓的跳水選手金美萊，總分為372.10。

從過去大賽的規律來看，全紅嬋的5次跳水順序通常是107B（難度係數3.0）、407C（難度係數3.2）、6243D（難度係數3.2）、207C（難度係數3.3）以及5253B（難度係數3.2）。

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在這些跳水動作當中，第四跳的207C一直被視為全紅嬋的必殺技，她多次以這個動作跳出了90分以上的成績，今年3月的水世界杯德國站更是獲得了滿分99分。

不過，這個動作除了是全紅嬋的必殺技，同時也是她的夢魘，她在做這個動作時穩定性最差，狀態最好時可達到完美狀態，但若是跳得不好，可能出現嚴重失誤、連70分都沒有，上下落差相當大，而分數的差距也足以決定冠亞軍的區別。

全紅嬋的教練更是曾對此直言，他們每天就被207C這個動作折磨，每次比完賽以後，全紅嬋就像是失憶一樣，完全不會跳這個動作，只能從頭開始，慢慢從3分、4分再跳到10分。

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關鍵字： 全紅嬋2024奧運陳芋汐跳水

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