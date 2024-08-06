舉戴資穎為例批韓國羽協！安洗瑩直言夢想就是發聲：不要再卸責

▲▼韓國女單金牌安洗瑩。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

安洗瑩奪金後的「爆炸性發言」引起關注，批評韓國羽協傷病管理辦法，她賽後接受《韓聯社》就進一步舉戴資穎為例，希望韓國羽協有所作為，不要再卸責。

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就在韓國射箭囊括5項目金牌後，羽球項目終於由安洗瑩殺出重圍，奪下暌違28年的女單金牌，也是繼2008年北京奧運李孝貞、李龍大混雙組合之後，羽球項目的金牌，足足等了16年。

「我希望羽球能跟射箭一樣，無論誰參加奧運都能贏得獎牌。」安洗瑩奪金後有感而發，針對羽球協會的傷病管理等問題提出批評，「我的傷勢比想像中嚴重，對國家隊失望，他們太自滿了，這一刻起，很難繼續為國家隊效力。」

「爆炸性言論」持續發酵，安洗瑩在發表立場後6小時，接受《韓聯社》訪問，她表示，從2018年首次參加國際賽，實現夢想的最大目標，就是要提高自己聲量。「從某種程度來說，我的夢想就是『發聲』。」

安洗瑩透露，「希望我們可以有系統地培養球員，不是一直告訴選手『這是你的機會』，而是要透過給予選手機會來管理他們。」

她也認為，單打選手與雙打選手應該在不同系統中訓練，「必須有不同的管理者和教練，各自有系統做區分。因為單打個人風格不同，但卻朝同一方向發展，所以會遇到很多困難。」而且協會明顯因為雙打項目在國際賽成績較佳，所以治療和訓練上都是雙打選手優先。

對此，安洗瑩也舉「台灣一姊」戴資穎以及中國好手陳雨霏為例，「戴資穎帶著2名訓練師和1名教練，陳雨霏也帶了2名訓練師來（巴黎奧運）。」

對訓練效率也作出批評，安洗瑩說，「體能訓練一年365天都一樣，羽球訓練也跟前幾年一樣，增加受傷風險，應該要進行不會受傷的訓練，或在受傷時妥善處理。但實際上是做了既會受傷又很辛苦的訓練，結果無法參加比賽。」

安洗瑩直接批評羽球協會，「我曾經無法參加法國公開賽和丹麥公開賽，與我的意願無關，也沒有任何解釋，協會在沒有充分解釋和溝通的情況下將我除名。」當被問及事後是否要求協會給予解釋時，她說，「那是個無法詢問的系統和氣氛，比賽結束就結束了，沒有機會詢問，連會議都沒有。」

最後安洗瑩強調，「希望協會和體育相關人士能針對這件事負責，而不是逃避和推卸責任。」

▲▼韓國女單金牌安洗瑩。（圖／路透）