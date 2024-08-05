跟中國隊並列銅牌！張博恆「一直找唐嘉鴻聊天」　台網讚：好可愛

▲唐嘉鴻與中國選手張博恆並列第3，雙雙獲得巴黎奧運銅牌。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

「台灣貓王」唐嘉鴻5日在巴黎奧運的單槓項目獲得銅牌，與來自中國的選手張博恆並列第三。而在頒獎的過程中，張博恆不斷找唐嘉鴻聊天，甚至還在唐嘉鴻胸前比了個讚，可愛的行為瞬間讓不少台灣網友被圈粉，直呼「真的超可愛」。

在單槓的決賽上，唐嘉鴻以難度6.500分、執行分7.466分的分數，獲得了總分13.966分，與中國選手張博恆同分，2人並列第三名，因此一起上台領獎。

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▲▼唐嘉鴻與中國選手張博恆並列第3，雙雙獲得巴黎奧運銅牌。（圖／路透）



值得一提的是，頒獎的過程中，張、唐互動相當熱絡，張博恆不斷找唐嘉鴻聊天，聊得十分忘我，2人的行為就像是被老師罰站的學生，而唐嘉鴻看起來像是在提醒張博恆「老師來了，不要再講了」。

此外，領獎拍照時，2人站得相當近，唐嘉鴻露出了燦爛的笑容，張博恆則是伸出大拇指，在唐嘉鴻胸前比了大大的讚，可愛又有趣的互動曝光，圈粉了許多台灣網友。

不少人對此逗趣直言，「一直對嘉鴻比讚」、「這兩人根本案情不單純」、「真的超級可愛、一直聊天，張博恆好像對唐嘉鴻很有興趣。他自己拿銀牌都沒那麼開心」、「兩位是賢伉儷（愛開玩笑」、「他聊到旺季上台，還是嘉鴻推了他一下，才發現該頒獎了…。」