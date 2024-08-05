運動雲

>

王齊麟新搭檔！「身高190腹肌男神」邱相榤　月底出戰日本賽

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲李洋喊退休！王齊麟新搭檔「身高190腹肌男神」 組台灣雙塔出戰日本賽。（圖／鏡週刊提供）

文／鏡週刊

台灣羽球男雙好手「麟洋配」昨（4日）晚間征戰巴黎奧運決賽，對上中國梁王組合以2:1驚險勝出，完成史無前例的二連霸，國人內心無比激動。兩人未來動向也獲關注，先前已表態即將退休的李洋，將回到國立體大任教，而隊友王齊麟繼續馳騁賽場，今（5日）消息傳出月底750系列日本公開賽、下月韓國賽，會聯手新搭檔出賽。

李洋於巴黎奧運賽前宣布將高掛球拍，今年出席賽事恐只剩下台北公開賽以及奧運冠軍保送的年終賽。未來將投身羽球推廣，並且回到國立體育大學任教，培育更多羽球新星。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【巴黎奧運】李洋喊退休！王齊麟新搭檔「身高190腹肌男神」　組台灣雙塔出戰日本賽

▲▼ 。（圖／翻攝chiu_h_c_91_11_11）

▲▼ 。（圖／翻攝chiu_h_c_91_11_11）

▲▼ 。（圖／翻攝chiu_h_c_91_11_11）

▲王齊麟的新搭檔相中「身高190腹肌男神」年僅21歲的邱相榤。（圖／翻攝chiu_h_c_91_11_11）

而王齊麟的新搭檔則相中「身高190腹肌男神」年僅21歲的邱相榤，兩人預計搭檔「台灣雙塔」征戰日本、韓國公開賽。邱相榤2022年開始參與國際賽，過去兩年與楊明哲搭檔男雙，打下4座國際挑戰系列賽冠軍，戰績不俗，今年則和劉廣珩組隊在越南封王。

【巴黎奧運】李洋喊退休！王齊麟新搭檔「身高190腹肌男神」　組台灣雙塔出戰日本賽

▲邱相榤同時也是「跆拳道甜心」羅嘉翎男友，情侶倆時常在社群放閃，感情穩定。（翻攝自邱相榤IG）

值得一提的是，邱相榤同時也是「跆拳道甜心」羅嘉翎男友，身高190的他與184公分高的羅嘉翎相當登對，情侶倆時常在社群放閃，感情穩定。而今年羅嘉翎再度成功取得巴黎奧運門票，為台灣唯一在此賽事項目搶下資格的選手。

更多鏡週刊報導
【巴黎奧運】網紅蔡哥撞臉麟洋配對手　網友塞爆私訊：謝謝你一直跟王昶講笑話
【巴黎奧運】「麟洋配」奪金背後滿滿中國國旗　還有黑衣人硬搶台灣圖像
【巴黎奧運】王齊麟嘆奪金之旅太夢幻　直呼仍像在做夢：不敢相信我們真的做到了

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 羽球麟洋配李洋邱相榤王齊麟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

麟洋配奪金！女友獨家曝「超閃金牌自拍照」　王齊麟1圖回應結婚

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

奧運羽球男雙「自拍大合照」！李洋突甩一句讓大馬選手大笑

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

麟洋配決戰隱藏優勢　中國隊連出2招拐氣「吃黃牌」萬人嗨謝裁判

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙　被酸「背骨仔」也不怕

聽到了！王齊麟金牌戰14：18掛網失分　脫口「靠北啊」全笑翻

中國隊搶金輸了　王昶「3局都在笑」台網萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋奪金上台領獎！全場大唱國旗歌「超大聲」震撼球館　網看哭

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

2聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

3王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

4敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

5麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

最新新聞

1「麟洋配」金牌純度超高！

2狂賀麟洋配二連霸　台北市運動中心免費

3王齊麟新搭檔！「身高190腹肌男神」　月底出戰日本賽

4王齊麟新搭檔是羅嘉翎男友

5麟洋金牌戰愛死「場邊2人」！台人狂告白

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

李孟遠摘中華隊首牌　國內射擊史上第一面

《晚安大小姐》本尊現身　合體邊荷律、李丹妃表演

小戴祝福落空...依瑟儂不敵東宗　0：2落敗無緣奧運羽球女單4強

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

李洋大街上約會直擊「愛的緊扣」　緊擁女友、撥頭髮...放閃超甜蜜

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366