▲李洋喊退休！王齊麟新搭檔「身高190腹肌男神」 組台灣雙塔出戰日本賽。（圖／鏡週刊提供）

文／鏡週刊

台灣羽球男雙好手「麟洋配」昨（4日）晚間征戰巴黎奧運決賽，對上中國梁王組合以2:1驚險勝出，完成史無前例的二連霸，國人內心無比激動。兩人未來動向也獲關注，先前已表態即將退休的李洋，將回到國立體大任教，而隊友王齊麟繼續馳騁賽場，今（5日）消息傳出月底750系列日本公開賽、下月韓國賽，會聯手新搭檔出賽。

李洋於巴黎奧運賽前宣布將高掛球拍，今年出席賽事恐只剩下台北公開賽以及奧運冠軍保送的年終賽。未來將投身羽球推廣，並且回到國立體育大學任教，培育更多羽球新星。

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▲王齊麟的新搭檔相中「身高190腹肌男神」年僅21歲的邱相榤。（圖／翻攝chiu_h_c_91_11_11）

而王齊麟的新搭檔則相中「身高190腹肌男神」年僅21歲的邱相榤，兩人預計搭檔「台灣雙塔」征戰日本、韓國公開賽。邱相榤2022年開始參與國際賽，過去兩年與楊明哲搭檔男雙，打下4座國際挑戰系列賽冠軍，戰績不俗，今年則和劉廣珩組隊在越南封王。

▲邱相榤同時也是「跆拳道甜心」羅嘉翎男友，情侶倆時常在社群放閃，感情穩定。（翻攝自邱相榤IG）

值得一提的是，邱相榤同時也是「跆拳道甜心」羅嘉翎男友，身高190的他與184公分高的羅嘉翎相當登對，情侶倆時常在社群放閃，感情穩定。而今年羅嘉翎再度成功取得巴黎奧運門票，為台灣唯一在此賽事項目搶下資格的選手。

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