敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

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敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗微博首發聲

【巴黎奧運】中國第一男雙輸給麟洋配銀恨！　王昶、梁偉鏗發文吐心聲

▲中國第一男雙輸給麟洋配銀恨！　王昶、梁偉鏗發文吐心聲。（鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台灣黃金男雙「麟洋配」從賽前不被看好到一路過關斬將，以2比1擊敗中國第一男雙梁偉鏗、王昶，完成奧運二連霸，讓中國只能銀恨，賽後「梁王組合」也在微博上吐露心情。

中國組合梁偉鏗和王昶同為23歲，為大會頭號種子，與「麟洋配」曾有過5次交戰，雙方實力在伯仲之間。本次梁偉鏗和王昶首次出征奧運以銀牌作收。王昶在微博表示，首次出征奧運，收獲一枚銀牌，和對自己的期望還有一步之遙，這一步將是努力的動力。他也感謝教練對他們的操心和耐心，嗓子都喊啞了，也感謝中國羽毛球隊，給他們溫暖、激勵和保護。

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▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲王昶賽後微博發文。（圖／翻攝微博）

梁偉鏗也透過微博表示，第一次奧運會之旅，和同伴王昶一起站上了領獎台。雖然沒能拿到冠軍，但在一路上積攢的經驗和經歷還是很寶貴的。「希望我們的鬆弛感，也能激勵更多青少年，在壓力之下輕鬆應對。」「相信下一個4年，梁王組合會變得更好。」

中國網友也紛紛給「梁王組合」暖心鼓勵，「很棒了！一步一步踏實的向前走吧」「梁王辛苦了！來日方長，未來可期！你很棒！」「也許這次的遺憾會是下個週期的動力，洛杉磯見！梁王加油！」「組隊不到兩年，一步一步努力上升，從全球排名444到第一，首登奧運賽場就是銀牌，真的很棒了！！！少年著從不缺乏重戰的勇氣，保重身體，梁王組合2028閃耀洛杉磯！！！！」


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