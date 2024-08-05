王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

記者邱晟軒／綜合報導

台灣「黃金男雙」李洋和王齊麟昨（4）日再度展現強勁實力，以2比1擊敗世界排名第一的中國組合梁偉鏗、王昶，成功摘金。然而，賽場上中國選手王昶成為話題焦點，儘管失誤或錯失得分，仍保持微笑。王昶曾表示，微笑是他面對壓力、保持良好心態的方式，因為「哭也沒用，所以只能笑了」。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋今天在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗世界排名第1的中國組合王昶、梁偉鏗，順利「連莊」金牌，成為奧運史上第一組羽球雙打項目連霸成功的「黃金組合」。

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▲台灣「黃金男雙」摘金，王昶笑容成為場上焦點。（圖／路透）

不過，就有網友在批踢踢八卦板以「王昶為何笑整場」為題發文表示，王昶據說是現在羽球界最帥的選手，但是整場比賽一直在笑，到底在笑什麼？

貼文曝光後，立刻掀起一票網友熱烈討論，「他頒獎的時候也笑笑的，搭當比較笑不出來」、「他的臉本來就這樣」、「三場看下來我覺得他是天生微笑唇」、「他是出了名的看起來傻但帥」、「你知道為什麼王昶整場都笑笑的嗎？因為蔡哥在他旁邊講笑話」；也有網友讚賞王昶風度佳，「他給人一種脾氣很好的感覺」、「整場都笑笑的，也沒有動怒，人也長得帥，也輸得起，很好」、「他真的球品算不錯！失分也是笑笑的還蠻迷人的啦」。

事實上，王昶曾在接受媒體訪問時透露了自己保持笑容的原因。他表示，笑也有分為微笑、苦笑、嘲笑，反正就是，總體意義就是讓自己保持良好的心態，「哭也不行，只能笑了唄。」這讓他在比賽中不僅能夠應對壓力，也展現出運動員的風度。

▼王昶表示，微笑是他面對壓力、保持良好心態的方式 。（圖／翻攝自小紅書）