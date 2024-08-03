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貼心到讓人落淚！戴資穎再發文「我沒事的」加上笑臉道感謝

▲巴黎奧運戴資穎。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎再發文表達感謝。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎帶傷在巴黎奧運登場，敗給泰國好友依瑟儂後才公開自己嚴重的傷情，不僅左膝舊傷未癒，在國訓中心訓練時又傷到右膝，坐著輪椅去醫院，原本以為打不了奧運，她默默背負各種傷痛與期待，讓人揪心，收到大家關心的小戴，今(3)日再次發文表達感謝，「我其實沒事的。」還加上一個笑臉。

戴資穎輝煌的生涯在巴黎奧運小組賽畫下句點，她強忍雙膝傷勢在場上奮戰到最後一刻，飛撲救球擦傷了手肘，換場休息時可以看到她的雙腿幾乎難以動彈，即便如此她仍一心求勝，在以直落2敗給依瑟儂後，她受訪爆哭表示，「在出發前，大家都叫我加油，說我能拿冠軍，但我知道我做不到。很感謝背後的團隊，大家都比我還正面，大家都沒放棄我，我更不能放棄我自己！」

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戴資穎的堅強讓所有人動容，連訪問的媒體與電視機前的球迷都一起落淚，也感到非常不捨，在生涯落幕幾天後，她貼出法國巴黎凱旋門的照片，表達感謝也要大家不要擔心，「謝謝大家打氣和關心的訊息，我其實沒事的。」並加上一個笑臉，「真心感恩每一位你／妳的存在。」還給了大家一個愛心。

▼戴資穎發文表示自己沒事，感謝大家的關心 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

▲▼戴資穎發文表示自己沒事，感謝大家的關心 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

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