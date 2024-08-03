運動雲

>

再見奧運！謝淑薇發揚亡父精神帶曹家宜奮戰　「沒遺憾也不可惜」

▲▼台灣網球一姐謝淑薇與20歲搭檔曹家宜，在女雙8強戰交手捷克黑馬穆霍娃（Karolina Muchova）、諾斯科娃（Linda Noskova），最終以6比1、4比6、12比14惜敗，無緣前進女雙4強。。（圖／路透）

▲謝淑薇與曹家宜。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇天后謝淑薇睽違12年重返奧運殿堂，攜手20歲小將曹家宜力拚登上頒獎台，無奈在女雙8強賽飲恨，她想替國家奪牌的心願落空，她沉澱後今(3)日發文表示，「沒有遺憾也不可惜，盡力了一切都是最好的結果。」她想起已逝父親謝子龍曾說過的話，「有很多人幫助過我們」，希望將這份能量傳承下去。

38歲的謝淑薇去年4 月復出後，回歸賽場後10個月內就從「沒排名」變成女雙世界第1，與4個不同搭檔拿下5座大滿貫冠軍，38歲的她再創生涯巔峰，贏得「百搭天后」的美名，並重返睽違12年的奧運舞台，帶著20歲小將曹家宜力拚登上頒獎台，但最終止步女雙8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼謝淑薇,曹家宜。（圖／路透）

謝淑薇今日發文回顧這次的奧運之旅，「我爸爸曾經跟我說過，有很多人幫助過我們，我們也要把這份能量傳承下去。曾經他帶著我去跟詹詠然、黃怡萱一起練球，分享他如何帶選手闖蕩職業，這一次我也跟隨著他的步伐，與曹家宜一起奮戰。」

「老爸雖然不完美，但是老爸很善良。」謝淑薇也說，「沒有遺憾也不可惜，盡力了一切都是最好的結果。放下、轉身，繼續下一段旅程。謝謝所有給予支持、幫助的球迷朋友，沒有你們，這一次無法成行，再見了奧運。」

謝淑薇去年10月遭逢喪父之痛，一手栽培她的父親謝子龍病逝，讓她感嘆自己從此成了「孤兒」。謝淑薇至今都還記得一家人一起度過的艱困時光，她表示這讓她學會「不論環境多惡劣，都要堅持下去做好一件事」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運網球謝淑薇2024奧運台灣之光巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

林郁婷奧運8強戰再對去年爭議案對手　保加利亞奧會提出抗議

林郁婷奧運8強戰再對去年爭議案對手　保加利亞奧會提出抗議

性別爭議對槓國際奧會　國際拳總竟給退賽選手5萬美元獎金

性別爭議對槓國際奧會　國際拳總竟給退賽選手5萬美元獎金

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

快訊／周天成遭逆轉無緣4強　連3屆奧運進8強仍是了不起成就

林郁婷巴黎奧運8強賽對手出爐　世錦賽擊敗她卻遭粗暴取消銅牌

林郁婷巴黎奧運8強賽對手出爐　世錦賽擊敗她卻遭粗暴取消銅牌

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

挺進金牌戰！王齊麟場邊對李洋爽喊「有牌了」全笑瘋：真屁孩

王齊麟「神冷靜換拍之術」驚艷全場　球迷讚：魔術等級！

李洋滿臉鬍渣　他喊：刮乾淨拿金牌！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪直接離場

林郁婷就是女生！當年和她常洗三溫暖　品勢女神發文聲援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

2挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

3王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

4李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

5爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

最新新聞

1兄弟洋投難取捨　鄭凱文下周回輪值

2雷千瑩燃燒小宇宙每天吃藥上陣

3「南韓冷臉女神射」爆冷出局

4潘展樂10歲說「游比孫楊快」　孫楊回應了

5湯姆克魯斯的奧運不可能任務破哽？

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

「就當作是對手怕我！」　林郁婷正面回應性別風波

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366