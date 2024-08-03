再見奧運！謝淑薇發揚亡父精神帶曹家宜奮戰　「沒遺憾也不可惜」

▲謝淑薇與曹家宜。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇天后謝淑薇睽違12年重返奧運殿堂，攜手20歲小將曹家宜力拚登上頒獎台，無奈在女雙8強賽飲恨，她想替國家奪牌的心願落空，她沉澱後今(3)日發文表示，「沒有遺憾也不可惜，盡力了一切都是最好的結果。」她想起已逝父親謝子龍曾說過的話，「有很多人幫助過我們」，希望將這份能量傳承下去。

38歲的謝淑薇去年4 月復出後，回歸賽場後10個月內就從「沒排名」變成女雙世界第1，與4個不同搭檔拿下5座大滿貫冠軍，38歲的她再創生涯巔峰，贏得「百搭天后」的美名，並重返睽違12年的奧運舞台，帶著20歲小將曹家宜力拚登上頒獎台，但最終止步女雙8強。

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謝淑薇今日發文回顧這次的奧運之旅，「我爸爸曾經跟我說過，有很多人幫助過我們，我們也要把這份能量傳承下去。曾經他帶著我去跟詹詠然、黃怡萱一起練球，分享他如何帶選手闖蕩職業，這一次我也跟隨著他的步伐，與曹家宜一起奮戰。」

「老爸雖然不完美，但是老爸很善良。」謝淑薇也說，「沒有遺憾也不可惜，盡力了一切都是最好的結果。放下、轉身，繼續下一段旅程。謝謝所有給予支持、幫助的球迷朋友，沒有你們，這一次無法成行，再見了奧運。」

謝淑薇去年10月遭逢喪父之痛，一手栽培她的父親謝子龍病逝，讓她感嘆自己從此成了「孤兒」。謝淑薇至今都還記得一家人一起度過的艱困時光，她表示這讓她學會「不論環境多惡劣，都要堅持下去做好一件事」。