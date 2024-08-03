曾被林郁婷打敗的日本金牌再聲援　提4項優勢：視她為拳擊手

▲「台灣女拳王」林郁婷叩關巴黎奧運8強。（圖／中華奧會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

曾獲得東京奧運拳擊金牌的日本女將入江聖奈，針對林郁婷深陷性別爭議持續表達聲援立場，繼7月31日之後，再度於3日在自己的X（舊推特）發聲，「請將她視為拳擊手。」

阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）與台灣拳擊女將林郁婷都曾在去年世錦賽被取消獎牌資格，此爭議延燒到巴黎奧運，國際奧會承認她們的參賽資格，但國際拳總卻持反對立場，引發一連串風波。

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身高164公分的入江聖奈曾在東京奧運的亞洲及大洋州資格賽與林郁婷交手，當時林郁婷以5比0壓倒性的成績獲勝。但東京奧運林郁婷首輪出局，入江聖奈則是一路過關奪得金牌。

入江聖奈3日再度為林郁婷發聲，「海外和日本都有比我高的選手，關於她比較高讓對手感到不適應的這一點，其實同階級也有很多身高相仿的選手，希望大家不要看作她是以力量取勝，而是以『一位拳擊手』的身份來看待她。」

入江聖奈也再次提到與林郁婷交手的心得，提出4項關於林郁婷的優勢，她表示，「有點囉唆，但最後想說一件事。作為曾與林郁婷交手過3次實戰、2次正式比賽的人，我覺得她的優勢在於身高很高（比我高10公分）、能在我進攻時使用上勾拳、從右手切換到左手的速度以及對比賽的獲勝本能。」

值得一提的是，這不是入江聖奈首次為林郁婷發聲，她7月31日就曾表示，「對於XY染色體沒有在身體特徵中顯現、或是這對運動能力能產生多大影響，在沒有向專家諮詢意見的狀態下，發表『男人正在毆打女人』類似這樣的言論，反而會傷害到選手們的尊嚴，我很討厭這樣的發言。」她也提到，「儘管我認為，確實有必要儘快定義女性、男性的界線，但我曾見證林郁婷到底曾經歷過何種魔鬼般的訓練，其實我感到些許難過。」

▲東奧日本拳擊金牌入江聖奈。（圖／達志影像／美聯社）