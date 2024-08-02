問記者「你們吃飯了嗎？」　韓國天才桌球少女暖心一舉動超圈粉

▲韓國天才桌球少女申裕斌。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

巴黎奧運韓國「天才桌球少女」申裕斌睽違12年再度在混雙項目為韓國贏下獎牌，一段她日前在受訪後暖心問記者「吃飯了嗎？」的影片引起熱議，被網友直呼是很暖心的選手。

《MbicNews》頻道上傳了一段題為「有禮貌的小雞」的影片。「小雞」其實是申裕斌的暱稱，影片中記錄了申裕斌與混雙搭檔林鍾訓在確認晉級4強賽時接受採訪的情況。

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申裕斌表示：「因為有林鍾訓哥哥在身邊，所以可以打得從容不迫、很有信心。打出了無悔的比賽，能贏球很開心。」兩人也對著鏡頭一起喊「Fighting！」

採訪結束後，申裕斌沒有馬上離去，反而詢問記者：「你們很辛苦嗎？還好嗎？」記者笑著回應：「這些問題應該是我們要問妳才對。」申裕斌又接著問：「你們吃飯了嗎？」記者又回應：「這個問題也是我們應該問你的。」申裕斌笑著說：「我要吃便當了！」隨後90度鞠躬才離去。

看到這段影片的網友紛紛表示：「她說的話，每一句都好棒。」、「這樣的一句話會給予幕後工作人員熬過一整天的力量。」、「技術和品格都很棒。」、「多虧小雞，這段影片讓我心情變得很好。」、「一個聰明、正直又真誠的完美人才。」

申裕斌又在女單8強賽擊敗日本選手平野美宇，將於8月2日晚間出戰中國選手陳夢。自2004年雅典奧運金暻娥拿下銅牌佳績後，申裕斌有望再為韓國桌壇女單項目爭取獎牌。