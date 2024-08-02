領航猿與選秀首輪國體大主控陳力生簽約　披上3號戰袍

▲▼桃園璞園領航猿宣布與陳力生（右）完成簽約，左為領航猿副領隊陳信安 。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者歐建智／綜合報導

桃園璞園領航猿今天（2日）宣布與選秀第一輪指名來自國立體育大學的陳力生完成簽約，陳力生將披上對於控球後衛具備代表性的3號，希望帶給自己更大的期許。

年僅21歲的陳力生學生時期已累積豐富大賽經驗，高中畢業於南山高中，曾拿下HBL高中籃球聯賽新人王，以國中生身份入選U16亞青男籃代表隊。

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大學三年在UBA大專籃球聯賽一級賽事有穩定發揮，學生籃球最後一年場均可攻下13.1分、3.6籃板、4.6助攻、1.6抄截的全面數據，UBA生涯累積超過200次助攻，展現成熟進攻火候與控球水準。

▲桃園璞園領航猿宣布與陳力生完成簽約 。（圖／桃園璞園領航猿提供）

領航猿總教練卡米諾斯表示，陳力生能夠補強球隊外線火力缺口，也能有效串連全隊攻勢，「力生是很努力的球員，場上無所畏懼，大學就是很稱職的控球後衛，基本功扎實、速度快，能夠有效幫助隊友創造空檔，進入職業後希望他持續加強各方面技巧，好好享受舞臺，相信他能帶來無限可能。」

球隊陣中有多位國體學長，陳力生盼向他們看齊，能與他們合作更是感到興奮，「達祐、家慷都是國體學長，打的位置同樣是後衛，自己很高興能與他們合作，他們也不吝嗇分享職業賽場上會碰到的狀況給我，希望新賽季能夠順利扮演好自己的角色，為球隊做出貢獻。」

陳力生將披上對於控球後衛具備代表性的3號，希望帶給自己更大的期許，近期他也將投入團隊訓練，為新賽季做準備，「期待不只是跟隊上學長學習，各隊都有很多優秀的控球後衛，還有機會透過東亞超級聯賽等交流賽，挑戰國外球隊，期待能與他們在場上切磋交流，盡情發揮自己的價值。」

▲桃園璞園領航猿宣布與陳力生完成簽約 。（圖／桃園璞園領航猿提供）