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戴資穎23歲就規劃退休　他納悶「太早了吧！」網曝2原因：燃燒生命

▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／路透）

▲戴資穎巴黎奧運最後一場比賽惜敗，忍傷勢上場打完全程。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

台灣球后戴資穎巴黎最後一舞留憾，無緣晉級8強，但負傷拚戰精神感動國人，有網友好奇，小戴最早在2017年就提到，26歲2020東京奧運結束後就要退休了，不過當時小戴才23歲，就已經想到退休了，但周天成今年已經34歲了，卻都沒喊過退休。對此，網友指出，「當職業運動員身體負擔很大的」。

有網友在PTT發文，「戴資穎為什麼很早就在喊退休？」記得小戴最早在2017就透露退休計畫，當時小戴才23歲，打算在26歲，打完東京奧運時退休，後來因為疫情，東奧延到2021年，「小戴仍是參賽了，改口說再考慮」。

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今年小戴30歲了，似乎是真的要退休了，原PO認為，「但沒有非要以奧運為退休點的話，說不定是可以再打個兩年」，但小戴身為世界頂級球后，怎麼會年紀輕輕就在規劃退休，「周天成年紀更大，但好像沒喊過，女子羽球的生涯規劃真的和男子羽球天差地遠嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，自己的身體自己最知道。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，網友指出，當職業運動員背後要付出的努力很多，「身體狀況自己最清楚啊，下坡了」、「差不多吧個人項目，爆發力反應體力很難贏年輕人」、「當選手壓力大很多吧」、「高強度練球，其實是燃燒生命，很累」、「已經走到巔峰了」、「羽球就真的短，高強度衝刺無解」、「羽毛球耗損很大吧，而且練球那麼辛苦，想過自己的人生不行嗎」、「想在巔峰的時候退休，知道自己到天花板了」、「體能長年維持在自身的巔峰，這件事很難」。

還有網友提到，身上有傷可能也是想退休的主因，「一直都有傷啊」、「有傷勢就很難比過年輕的肉體吧」、「每天都在訓練超累的，而且傷都不會好」、「那個膝蓋的傷不是休息就能恢復，只好退了」、「膝傷一直沒好吧，羽生結弦也是啊，腳重傷就退休了」、「有傷勢就很難比過年輕的肉體吧」、「職業羽球很傷身，打久了都會帶傷」。

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關鍵字： 羽球戴資穎奧運退休球后2024奧運台灣之光

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