中華隊、統一獅「嘟嘟好」　潘威倫引退紀念球衣視覺揭曉

▲潘威倫引退記者會 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

生在有嘟嘟的時代，真好 ! 潘威倫自2003加入統一獅，歷經了22個球季，堪稱中職史上最偉大投手的潘威倫，一直以來都以盡自己最大的力量幫助球隊為個人信念，這「DU MY BEST」的無私精神，也成就了他至今無人能比的許多輝煌紀錄，而不只統一獅，在國際賽上也多次看到潘威倫「護國神嘟」的精采表現，低調、沉穩的個性，總是一次次的為國家拿下勝利。

DU MY BEST，低調、沈穩是潘威倫的特色與個性，面對任何一件事情挑戰，總是把自己狀態準備到最好，拿出最好的成績來為球隊貢獻，從生活、訓練、比賽秉持把自己準備好才能做到最好貢獻，對於自我要求的自律是嘟嘟唯一不變的職人精神。

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本次潘威倫引退視覺設計以「DU MY BEST」為核心精神，將DU兩字做為複合字，並將潘威倫姓氏的P藏於其中，MY BEST字樣中也加入潘威倫永遠的不動背號「18」在其中，影像上讓身穿中華隊跟統一獅球衣的潘威倫穿越時空面對面，透過他堅毅不屈的眼神來傳達其一直以來堅持做到最好的信念，整體色調以統一獅的橘以及中華隊的藍交錯，表現出潘威倫棒球生涯的兩大重要階段。

潘威倫引退LOGO，特別規劃中華隊及統一獅兩種款式版本，中華隊款式以紅、藍顏色搭配，盾形外觀輪廓象徵潘威倫站上投手丘的拼戰精神，而年份分別記載潘威倫在中華隊及職棒生涯選手年份，象徵王牌的18號，特別在設計上結合投手板設計，而投手板上的1，延伸潘威倫在投手丘上的各項TOP 1紀錄堆疊，而統一獅款式，底色及盾牌輪廓，從橘色結合不同的綠色，象徵潘威輪在獅隊不同時期的貢獻，兩款不同含義的LOGO將結合兩天不同意義的行銷活動呈現。

2001年是潘威倫成棒第一次加入中華成棒代表隊遠赴荷蘭港口盃出賽，而2017年世界棒球經典賽是潘威倫選手生涯最後一次代表國家隊，歷經17年的國家代表隊生涯，一次又一次在重要戰役挺身而出，其中2004雅典奧運力抗荷蘭讓人印象深刻。2003年，潘威倫加盟獅隊，歷經22年職棒選手生涯，創下許多榮耀紀錄，也是中華職棒投手各項紀錄紀錄保持人。

回顧潘威倫選手生涯，無論中華隊潘威倫、統一獅潘威倫，都是值得讓人敬仰，給予最高的肯定與掌聲。本次潘威倫引退系列行銷活動概念，9.28(六)潘威倫引退賽將以中華隊潘威倫為行銷主軸，而9.29(日)潘威倫引退儀式將以統一獅潘威倫為核心，連續兩天透過行銷主題延續，讓球迷起來回顧潘威倫選手的棒球故事，無論是中華隊潘威倫還是統一獅潘威倫，兩個嘟嘟好，都是值得給予最高敬仰respect。

▲潘威倫引退紀念球衣 。（圖／記者王真魚攝）