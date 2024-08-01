快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

記者葉國吏／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎在31日巴黎奧運不敵老戰友、泰國好手依瑟儂，確定無緣女單8強。賽後戴資穎在IG留下522字感言「看來超人有來，只是我沒能撐過去。」

▲巴黎奧運戴資穎。（圖／中華奧會提供，下同）

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戴資穎本屆巴黎奧運高居女單第3種子，卻意外與未能成為種子的好友依瑟儂被分在同組，2人中只能有1人能晉級8強，「好友對決」最終章出現在奧運舞台，對兩人來說都很殘酷，最終小戴在左膝傷勢未癒，甚至還有新的傷勢出現之下，以19比21、15比21遭淘汰。

賽後戴資穎在IG寫下本屆奧運感言，以下全文：

首先想先謝謝大家的訊息，謝謝大家的鼓勵

淚灑球場並不是我想要的，我也沒有想要讓大家知道我受了傷，但這結果我自己預料中的事…

這一個月以來我並不好，除了左腳的傷痛之外，我也把自己的右腳弄傷了，傷的程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿著拐杖），眼看著即將到來的奧運，我知道自己這次沒辦法能夠有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。

我很感謝林醫師和我的團隊，以及所有幫助我的人????????每天積極的幫我恢復和治療，在我來到法國的時候，我還沒有辦法正常的跑動，我很擔心自己沒辦法比賽，最終最終我趕上了第一場比賽，也意外的贏了，所以我很開心再次在場上跑動的感覺。

也知道接下來的這場比賽，大概會是這樣的結果，但我還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。

這幾個月以來我一直沒能擁有正常的訓練，我也知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。

看來超人有來，只是我沒能撐過去。

謝謝今晚陪我一起哭泣的人，謝謝你們對我的期待。

接下來還有很多比賽項目正在進行，男雙和男單也都順利晉級，大家一起為中華隊加油打氣！！！

原諒我沒有辦法一一回覆大家的訊息，但是謝謝大家的關心，先讓我休息幾天。