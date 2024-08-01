依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

▲戴資穎與依瑟儂緊緊相擁的畫面很催淚。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣羽球天后戴資穎昨天在巴黎奧運預賽最終戰敗給泰國依瑟儂，兩人賽後擁抱時都忍不住落下眼淚。依瑟儂賽後在社群媒體發文表示，戴資穎一直都是她的鏡子，很高興可以再和戴資穎比賽。

戴資穎昨天面對老戰友依瑟儂，帶傷上陣的她，在移動、回球都不到位的情況下，以19比21、15比21落敗，結束生涯奧運最終章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴資穎和依瑟儂認識多年，兩人場上較勁，場下是互相惺惺相惜的好朋友，經常在社群軟體互相為對方加油打氣。

▲依瑟儂透露兩人擁抱時，她告訴戴資穎很高興可以再和她比賽。（圖／中華奧會提供）

依瑟儂2022年東京奧運8強賽對戰戴資穎，當時依瑟儂全力拚戰，但仍輸給戴資穎，依瑟儂賽後忍不住抱住教練大哭的畫面，仍留在許多球迷心中，兩人昨天比完賽後，依瑟儂忍不住又紅了眼眶。

依瑟儂賽後接受泰媒訪問，泰媒問她最後和戴資穎擁抱時說了什麼？依瑟儂表示：「我說很高興還可以再和妳一起比賽。」

依瑟儂接著在社群媒體Instagram發布限時動態，動態中搭配一張她和戴資穎的合照，依瑟儂寫道：「妳一直都是我的鏡子，希望妳可以早日康復，而且希望可以再在世界其它地方遇到妳。」

▲戴資穎流淚告別賽場。（圖／路透）