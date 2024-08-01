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吳詩儀巴黎奧運銅牌起跳　為什麼拳擊比賽沒有銅牌戰？

▲「拳擊美少女」吳詩儀進軍4強。（圖／中華奧會提供）

▲「拳擊美少女」吳詩儀進軍4強。（圖／中華奧會提供）

記者歐建智／綜合報導

「拳擊美少女」吳詩儀打進巴黎奧運女子拳擊60公斤級4強賽，由於拳擊比賽沒有銅牌戰，吳詩儀至少有銅牌，為什麼拳擊比賽沒有銅牌戰？

吳詩儀在本屆奧運首戰擊敗南韓好手吳妍智，16強賽對手奈及利亞的奧根塞米洛蕾(Cynthia Ogunsemilore)藥檢未過，且未過磅，吳詩儀不用打16強賽就晉級到8強賽。

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8強賽出戰厄瓜多好手帕拉修斯(María José Palacios)，第一回合以2比3落後。第二回合拿到5個10分，反以2比0逆轉。第三回合雙方都有攻勢。最後吳詩儀以4比1獲勝，晉級最後4強。

因為拳擊比賽沒有銅牌戰，所以吳詩儀確保會有銅牌。中華隊本屆奧運首面獎牌也確定入袋。

為什麼拳擊比賽沒有銅牌戰？1948年倫敦奧運會是關鍵。當時拳擊比賽安排得十分密集，在數天內就完成全部賽制，選手們經歷長時間備賽，又必須在短時間內參與多次高壓比賽，導致選手們幾乎無法得到足夠休息。對於在四強賽落敗的選手來說，除了比賽失利的壓力，還必須再參與一次銅牌賽，使得他們在比賽中難以展現出最佳水準。

為了解決這個問題，國際拳擊協會（IBF）在1948年倫敦奧運會結束後，向國際奧委會（IOC）提出建議，取消下一屆奧運的銅牌賽，讓進入四強的選手基本就有獎牌。

國際奧委會接受了這個建議，1952年赫爾辛基奧運會沒有舉行銅牌戰，但只有頒發金牌、銀牌，沒有銅牌，只頒發奧運證書。

之後國際奧委會整改，決議從下屆奧運會開始，即1956年墨爾本奧運會，開始頒發銅牌給4強賽落敗的選手，1956年墨爾本奧運會實施了這項新規定。從那時起，只要拳擊選手進入四強，就基本保證能獲得一面銅牌。

這項特殊的規定，從1956年墨爾本奧運會開始沿用至今，讓拳擊選手在比賽中能夠更專注於比賽，而不是為了爭取銅牌而耗費過多的體力和精神。這也是為何在奧運拳擊比賽中，看不到銅牌賽的原因。

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