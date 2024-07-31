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戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

▲▼戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲台灣球后戴資穎輝煌生涯畫下句點。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎去年拋出退休震撼彈，讓全球喜愛她華麗球風的廣大粉絲不捨，不過馳騁賽場超過20年的她，身上累積了大小傷勢，直到巴黎奧運前都在努力治療膝傷，連年在國外征戰，每年有一半時間都不在台灣，因此她退休後想做的事就是「好好看看台灣」，展開環島之旅。

今年6月度過30歲生日的戴資穎，雖受到年齡增長與傷勢影響，世界排名下滑，但她去年仍包辦3座冠軍，包含在年終賽連續逆轉封后，今年則在印度公開賽封后，並在馬來西亞公開賽收穫亞軍，法國公開賽與全英公開賽也都挺進最終4強，球技依舊是頂尖水準，但她已意識到該邁向人生另一個章節。

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小戴的姊姊戴靖潔曾在長文中直言，29歲在女單已是高齡，身體素質下降非常快，「那種心有餘而力不足的感覺，真的很不好受。」戴姊也提到選手背後的辛苦，一般人很難體會，「上班都周休二日，選手一周有休一天就很高興了，休的那天還不能放肆黑皮(happy)或是飲酒作樂，因為隔天要練習。」

▲▼戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲台灣球后戴資穎輝煌生涯畫下句點。（圖／中華奧會提供）

為了符合世界羽聯(BWF)規定的每年參賽數量，戴資穎一年幾乎有一半的時間不在台灣，因此她退休後最想做的事就是環島旅行，好好看看台灣。至於未來的人生規劃，她今年還曾鬆口表示，如果結婚不排除當3寶媽，她非常喜歡逗弄姊姊的兒子「大俠」。

戴資穎時常在社群媒體上分享「大俠」的超萌近況，「今年家裡有一個小可愛，變得很歡樂！一個表情一個動作都讓人驚呼。」日前「大俠」生日時，身為阿姨的她也特地買了寶寶蛋糕和他一起吃，「沒想到寶寶蛋糕很好吃欸！」

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