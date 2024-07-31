王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

▲麟洋配在以2：1的成績，戰勝中國組合，讓台灣網友大讚「躺著都能贏」。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

台灣國手王齊麟、李洋出戰巴黎奧運，31日以2比1的佳績，勝過中國組合歐烜屹、劉雨辰，以分組第一的成績挺進8強。而在對拍的過程中，王齊麟曾一度倒在地上回球，這也讓台灣粉絲大讚「躺著晉級」。

王齊麟、李洋31日對戰世界第九的男雙組合，來自中國的歐烜屹、劉雨辰，開賽以1：4的成績落後，並以17：21讓出首局。所幸第二局麟洋配再現絕佳默契，最終以21：17拿下第二局。

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▲「麟洋配」小組賽4連勝，分組第1強勢晉級巴黎奧運男雙8強。（圖／中華奧會提供）



第三局戰況相當膠著，下半場麟洋配曾將比分拉開到15：12，不過雙方互有攻防，追至16平以後，又拉鋸到19平。後來麟洋配搶先取賽點，不過中國組合緊咬不放，直到最後麟洋配才以24：22取得勝利，以D組分組第一挺進8強賽。

▲▼李洋與王齊麟以分組第一的姿態挺進8強賽。（圖／路透）



而在比賽的過程中，曾發生逗趣的一幕，王齊麟回球到一半，整個人躺在地上，卻還是輕鬆回擊了兩球、甚至拿下一分，逗趣的畫面因此在網路上傳開。

不少台灣粉絲看完，對此留言大讚，「躺著都能贏」、「站著打，蹲著打，坐著打還躺著打，還來個華麗轉身，帥爆」、「躺在地上也能打贏」、「躺著也能打！坐著也能打 ！真的太強太刺激了！好精彩！」