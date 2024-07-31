運動雲

>

王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

▲▼李洋,王齊麟,奧運,男雙,羽球,巴黎奧運,2024巴黎奧運。（圖／達志影像／美聯社）

▲麟洋配在以2：1的成績，戰勝中國組合，讓台灣網友大讚「躺著都能贏」。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

台灣國手王齊麟、李洋出戰巴黎奧運，31日以2比1的佳績，勝過中國組合歐烜屹、劉雨辰，以分組第一的成績挺進8強。而在對拍的過程中，王齊麟曾一度倒在地上回球，這也讓台灣粉絲大讚「躺著晉級」。

王齊麟、李洋31日對戰世界第九的男雙組合，來自中國的歐烜屹、劉雨辰，開賽以1：4的成績落後，並以17：21讓出首局。所幸第二局麟洋配再現絕佳默契，最終以21：17拿下第二局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「麟洋配」小組賽4連勝，分組第1強勢晉級巴黎奧運男雙8強。（圖／中華奧會提供）

▲「麟洋配」小組賽4連勝，分組第1強勢晉級巴黎奧運男雙8強。（圖／中華奧會提供）

第三局戰況相當膠著，下半場麟洋配曾將比分拉開到15：12，不過雙方互有攻防，追至16平以後，又拉鋸到19平。後來麟洋配搶先取賽點，不過中國組合緊咬不放，直到最後麟洋配才以24：22取得勝利，以D組分組第一挺進8強賽。

▲▼李洋,王齊麟,奧運,男雙,羽球,巴黎奧運,2024巴黎奧運。（圖／路透）

▲▼李洋與王齊麟以分組第一的姿態挺進8強賽。（圖／路透）

▲▼李洋,王齊麟,奧運,男雙,羽球,巴黎奧運,2024巴黎奧運。（圖／路透）

而在比賽的過程中，曾發生逗趣的一幕，王齊麟回球到一半，整個人躺在地上，卻還是輕鬆回擊了兩球、甚至拿下一分，逗趣的畫面因此在網路上傳開。

不少台灣粉絲看完，對此留言大讚，「躺著都能贏」、「站著打，蹲著打，坐著打還躺著打，還來個華麗轉身，帥爆」、「躺在地上也能打贏」、「躺著也能打！坐著也能打 ！真的太強太刺激了！好精彩！」

 

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球2024奧運台灣之光王齊麟李洋影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／戴資穎拚到流血0比2不敵依瑟儂　巴黎最後一舞遭淘汰

快訊／戴資穎拚到流血0比2不敵依瑟儂　巴黎最後一舞遭淘汰

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

2張圖看中華隊巴黎奧運第5日賽程　戴資穎、麟洋配拚晉級8強

2張圖看中華隊巴黎奧運第5日賽程　戴資穎、麟洋配拚晉級8強

戴資穎生涯「最終戰」敗給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱不捨哭了

戴資穎生涯「最終戰」敗給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱不捨哭了

快訊／撂倒中國分組第1闖8強　麟洋配親曝：我們要展現拚搏態度

快訊／撂倒中國分組第1闖8強　麟洋配親曝：我們要展現拚搏態度

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

讓本喵賞你個貓掌5連擊　顧門狗「問號臉」笑翻網友

熱門新聞

快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／戴資穎拚到流血0比2不敵依瑟儂　巴黎最後一舞遭淘汰

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

2張圖看中華隊巴黎奧運第5日賽程　戴資穎、麟洋配拚晉級8強

戴資穎生涯「最終戰」敗給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱不捨哭了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配4連勝分組第1挺進男雙8強

2戴資穎拚到流血　最後一舞遭淘汰

3戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

4林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　真相大逆轉

5巴黎奧運第5日賽程　戴資穎拚8強

最新新聞

1全紅嬋奪金「討親親」　最後自己啵上去

2奧運終戰輸依瑟濃　戴資穎：蠻殘酷的

3周天成直落2過關　晉級男單16強

4戴資穎瀟灑道別退休願望曝

5戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

巴黎奧運塞納河上登場　史上首見戶外搭船開幕

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366