直落二闖奧運女單8強　球后斯威雅蒂成波蘭史上第一人

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)今天(台北時間31日)凌晨出戰奧運女單第二輪,在歷經1小時51分鐘的大戰後,斯威雅蒂成功以6比3、6比4擊敗中國好手王曦雨,憑藉著這場勝利,斯威雅蒂成為史上首位晉級五環殿堂網球項目女單8強的波蘭人,寫下紀錄。

Iga Swiatek becomes the first Polish player in history to reach the Olympics Quarterfinals.



No Polish man or woman has ever made it this far.



Be proud.



???????? pic.twitter.com/jICqrIFnGG