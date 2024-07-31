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直落二闖奧運女單8強　球后斯威雅蒂成波蘭史上第一人

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天（台北時間31日）凌晨出戰奧運女單第二輪，在歷經1小時51分鐘的大戰後，斯威雅蒂成功以6比3、6比4擊敗中國好手王曦雨，憑藉著這場勝利，斯威雅蒂成為史上首位晉級五環殿堂網球項目女單8強的波蘭人，寫下紀錄。

在首盤比賽中，大會頭號種子在第6局靠著一記橫跨球場的大角度反拍致勝球，成功完成破發，取得4比2領先，隨後就以6比3拿下第一盤。次盤雙方在短兵相接後戰至4比4，第9局斯威雅蒂趁勢追擊取得關鍵破發，重新取得破發領先優勢，最後在發球勝賽局中斯威雅蒂挽救一個破發點，並以再見ACE球帶走比賽，收下勝利挺進8強。

賽後斯威雅蒂也延續自己在紅土場上的傲人戰績，斯威雅蒂在紅土賽場上取得了22連勝，自從今年四月在斯圖加特公開賽輸給萊巴基娜（Elena Rybakina）以來，斯威雅蒂在紅土比賽中就還沒有輸過，贏得了馬德里冠軍（6勝0敗）、羅馬冠軍（6勝0敗）和法網冠軍（7勝0敗），現在她則是闖進奧運8強（目前3勝0敗）。

而在8強比賽，斯威雅蒂將迎戰美國名將柯林斯（Danielle Collins），生涯對戰斯威雅蒂以6勝1敗領先。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運網球2024奧運國際斯威雅蒂

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